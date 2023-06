Biografbygningens fremtid 

Forvaltningen oplyser, at ejerne af bygningen ikke har leveret et konkret byggeprojekt i forbindelse med ansøgningen. Det er tanken at sælge bygningen og lade den kommende ejer udarbejde projektet.

Kommunal overtagelse

Forvaltningen oplyser, at ejerne ikke har krav på, at lokalplanen ændres, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Men når en bygning i en lokalplan er udlagt til offentlige formål, har ejerne ifølge planloven mulighed for at begære kommunal overtagelse af ejendommen. Sker det vil sagen overgå til taksationskommissionen, der skal vurdere, om vilkårene for at kommunen skal overtage ejendommen, er tilstede. Det er ligeledes taksationskommissionen, der skal fastsætte prisen for bygningen, hvis den overtages af kommunen.

Forvaltningen oplyser, at for at ejerne kan kræve, at kommunen overtager ejendommen, er det en betingelse, at det er umuligt at anvende arealet på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med udnyttelsen af de omkringliggende ejendomme.

Borgerforeningen på banen

Dragør Borgerforening harsendt et brev til alle kommunalbestyrelsens medlemmer, hvor de oplyser, at de har afholdt en række møder med Dragør Biografforening og ejerne af bygningen.

Ifølge borgerforeningen har de gennem disse møder kunne konstatere, at biografforeningen gennem en årrække har haft en kortvarig lejeaftale af biografen.

Ulempen ved den korte lejeaftale er, at biografforeningen ikke har haft mulighed for at søge midler eller selv har haft interesse i at vedligeholde bygningen. Samtidig har ejerne af bygningen heller ikke stået for vedligeholdelsen, da man ikke har være forpligtet til det i lejeaftalen.

Ifølge Dragør Biografforening har ejerne ikke været interesseret i lave en 10-årig lejeaftale, og det er på den baggrund, at biografforeningen ikke har forlænget lejeaftalen.

Borgerforeningen som ejer

Dragør Borgerforening oplyser, at de gennem møder med en repræsentant for ejerne af bygningen, har fået oplyst, at de er villig til at sælge bygningen til boliger. Repræsentanten oplyser dog, at ejerne ikke har noget imod biografen fortsætter i bygningen. Derfor ønsker Dragør Borgerforening at købe ejendommen med hensigt på, at Dragør Biografforening kan få en 10-årig lejeaftale og dermed fortsætte filmvisningerne i bygningen.

Borgerforeningen har tilbudt ejerne af bygningen 7 mio. kr. for ejendommen. Desuden vil borgerforeningen betale yderligere 2,5 mio. kr., hvis biografforeningen skulle fraflytte deres lejemål, og bygningen ændres til beboelse.

Borgerforeningen understreger, at man anser det som nærmest umuligt at kunne drive en biograf i Dragør, hvis lokalplanen bliver ændret, ligesom borgerforeningen anser det for nødvendigt, at Dragør Biografforeningen beholder den årlige støtte fra kommunen på 90.000 kr., som man har fået gennem en årrække.

Dragør Borgerforening vil renovere bygningen og blandt andet lave et toilet med handicapadgang samt ændre indretningen, således man får en scene i biografsalen, der så også kan anvendes til revy, teater og anden underholdning, samt yderligere en mindre sal i en del af det område, hvor der i dag er bolig.

Hvis borgerforeningen køber ejendommen, vil ombygningen af den gamle biograf ske i takt med, at der gives tilladelser, og de nødvendige økonomiske rammer findes.

Det pointeres fra borgerforeningen, at man ikke har til hensigt at søge Dragør Kommune om støtte til hverken køb, ombygning eller vedligeholdelse af bygningen.

