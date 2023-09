Bliv klogere på bevaring

På lørdag, den 9. september, kl. 10–15.30 vil bevaring af Dragør Gamle By være i fokus, når Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By samt Dragør Museumsforening som et nyt initiativ afholder Bevaringens Dag for igennem forskellige arrangementer om Dragørs traditionelle byggeskik at give inspiration til vedligeholdelse og restaurering af hus og have.

Dagens deltagere vil samtidig med ny inspiration få mulighed for at dele deres egen interesse for bevaring med andre i et større fællesskab, der også vil bestå af både lokale og eksterne bevaringskyndige.

Mødested og omdrejningspunkt for dagens lange række af arrangementer, der i øvrigt kan kombineres efter eget ønske, er Dragør Museum på havnen.

Aktiviteter

På Dragør Museum vil der blive vist rundt på museets nye udstilling om byens arkitektur og beboere. Byvandringer, der omhandler bevaringens store og små detaljer i lokal, national og international sammenhæng, arrangeres. Lokale håndværkere vil give deres bud på, hvordan gamle vinduer bevares og vedligeholdes, mens Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, i en ny film vil fortælle om sit syn på bevaring og vigtigheden deraf.

Dagen, hvor der i øvrigt undervejs vil der blive budt på kaffe og kage, vil også byde på en udstilling med eksempler fra beboerforeningens bevaringslager, hvorfra gamle og originale bygningsdele kun venter på at blive genbrugt, salg af bøger om bevaring, og sidst, men ikke mindst en overrækkelse af Dragør Bevaringsnævns nyindstiftede bevaringspris.

Som afslutningen på dagen foretages endnu en byvandring – denne gang med fokus på den gamle bys autenticitet, det tætte bymiljø og byrum, kommenteret af en af landets dygtigste arkitekter – Jan Gehl.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 3.