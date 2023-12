Børnekirkekoncert

Første søndag i advent, den 3. december, blev der i Store Magleby Kirke afholdt julegudstjeneste for børn.

Det var da også kirkens børnekor, der stod for underholdningen inde i kirken, og uden for kirken var der mere for børnene og deres følge ... Her blev der nemlig efter gudstjenesten serveret varm kakao og æbleskiver.