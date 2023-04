Børnekor med mere

Lokale børn bydes af Dragør Kirke på korsang, fællesskab og gode oplevelser

Koret Dragør Kirkes Børnekor er et gratis tilbud til de lokale børn – og hver uge er det cirka 45 af slagsen, kirken kan byde velkomne til sang, fællesskab og hygge. Koret mødes nemlig hver onsdag eftermiddag og synger om alt fra Gud til de nyeste popsange fra Hjalmer, Sys Bjerre og mange, mange flere.

For at der er noget for enhver smag, øver koret på et bredt repertoire.

Der bliver således foruden klassiske salmer og årstidssange også sunget moderne pop med numre, som børnene måske allerede synger med på, når de bliver spillet i radioen.

Meget mere end kor

Naturligvis er sang og musik en stor del af børnekoret, men koret er faktisk mere end et kor. Det er også et fællesskab med stærke venskaber på tværs af børnene.

Der er nemlig plads til alle i koret – uanset niveau og erfaring. Det sangtekniske, der måtte halte bagefter, vil kirkens dygtige korleder, Morten Pedersen, hvis opgave er at få koret til at blive bedre sammen, guide børnene i.

Det er også selv samme korleder, der løbende arrangerer sjove oplevelser for koret – både i form af koncerter, hvor koret selv synger, men i lige så høj grad også andre oplevelser såsom udflugter; koncerter eller måske som senest, et tilbud om bowling i DGI-byen.

På denne måde er Dragør Kirkes Børnekor altså mere end korsang en gang om ugen. Det er også et tilbud til de lokale børn i Dragør om at indgå i et socialt og musikalsk fællesskab, der året igennem byder på mange oplevelser.

I tiden efter coronaepidemien blev børnekoret ramt af vokseværk, og således blev medlemstallet mere end fordoblet i forhold til tiden før epidemien.

Yderligere information på www.dragoerkirke.dk