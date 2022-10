Borgerforeningen på borgmesterbesøg

Dragør Borgerforening var i mandags, den 24. oktober, på sit årlige besøg på Dragør Rådhus.

Som altid var det den siddende borgmester, i denne periode Kenneth Gøtterup (C), der tog imod for at give en allround opdatering på kommunes ve og vel og siden svare på spørgsmål.

De mest populære temaer blandt spørgerne var energiforsyning, havn, kystsikring samt ældrepleje. Det blev til mange gode spørgsmål, og det forlyder, at borgmester Kenneth Gøtterup også kom med mange gode svar.