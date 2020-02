Af Birgit Buddegård

Salen var fyldt, da Dragør Borgerforening i mandags, den 17. februar, afholdt borgermøde om turisme i Dragør.

Dragør Turistråd har i samarbejde med en række foreninger i Dragør – blandt andre Dragør Turistkontor, UNESCO-komiteen, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Dragør Gadelaug og Museum Amager – udarbejdet et udkast til en turismestrategi, og det var denne strategi, der blev præsenteret på borgermødet.

Axel Bendtsen, der er formand for Dragør Turistråd, indledte med at sige, at Dragør ikke er et museum, men et levende miljø – og det er det, der er turistattraktionen, og også det, der har gjort UNESCO interesseret. Med optagelsen af Dragør på UNESCOS tentativliste vil interessen fra turister stige, men vi skal ikke have så voldsom en turisme, at vi bliver kørt over, lød det fra Axel Bendtsen, der videre konstaterede, at vi vil have styring, som skal sikre en god turisme, der gavner erhvervsdrivende, borgere og turister.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Dragør først og fremmest satser på kultur- og natur-turister, familie- og særligt sejlerturister. Man ønsker ikke en såkaldt tivolisering af Dragør, der kan ende med, at her alene er caféer og turistbutikker.

Arbejdsgruppen bag turismestrategien ønsker med sit arbejde at synliggøre over for kommunalbestyrelsen, at det er vigtigt, turismen tages alvorligt, og at det er vigtigt at være på forkant med udviklingen.

Bæredygtig turisme

Asger Villemoes Nielsen, direktør i Dragør Kommune, var sammen med borgmester Eik Dahl Bidstrup til stede ved borgermødet – og fortalte, at udkastet til turismestrategi vil blive politisk behandlet i løbet af foråret.

Tom Petersen, næstformand i Beboerforeningen for Dragør Gamle By, mente, at rapporten var meget gennemarbejdet, og han håber, man på den baggrund vil implementere bæredygtig turisme.

Af særlige områder fremhæver arbejdsgruppen netop bæredygtig turisme – altså en turisme, der bidrager til Dragørs levende miljø både økonomisk, socialt og kulturelt.

Det anbefales også, at Dragør Kommune udarbejder en eventpolitik, der fastlægger rammer for forskellige aktiviteter. Aktiviterne skal have en lokal forankring som for eksempel Sildens Dag, Dragør Havnefest og Jul i Dragør, der alle også støttes af lokalbefolkningen.

En parkeringsstrategi på havnen står også på ønskelisten.

Vigtig debat

Rasmus Gundelund Nielsen, Dragør Erhverv, understregede, at turisme også er et erhverv, og sagde, at det vigtigste er at få debatten i gang og sikre, den bygger ikke på følelse, men fakta.

Og debatten i salen var da også både livlig og konstruktiv, og den vil givet fortsætte i de næste måneder, hvor strategien behandles politisk.