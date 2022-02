Borgmester Kenneth Gøtterup. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedbrev:

Arbejdet godt i gang

Januar måned er udskiftet med februar, vi går alle mod lysere tider, og i kommunalbestyrelsen er vi kommet godt i gang med vores arbejde.

Jeg ser frem til samarbejdet med mine mange dygtige kolleger fra alle partierne, og jeg vil løbende udgive et nyhedsbrev om, hvad der rører sig i kommunen.

Mine nyhedsbreve vil samle op på nogle af de ting, der siden sidste nyhedsbrev har rørt sig i kommunen, eller for eksempel beskrive sager, der vil blive behandlet inden for den kommende tid, og som har en interesse for mange borgere.

Temadag om kystsikring

Kommunalbestyrelsen havde tirsdag den 18. januar et heldagsmøde om kystsikring. Tak til administrationen for at have tilrettelagt en god tema-dag.

Formålet med dagen var, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen fik en grundig gennemgang og ens viden om den aktuelle udfordring med stigende vandstand, mulige løsninger og ikke mindst de svære udfordringer, Dragør står over for.

Kystsikring i Dragør er en svær opgave. Hvis vi skal sikre os mod en stormflod, skal vi enten bygge høje diger eller finde anden løsning, hvor bølgerne brydes, før de når kysten, da det vil mindske kravet til højden på diget.

Samtidig er vi udfordret af særlige regler om -Natura 2000, og endelig er der også en stillingtagen til økonomien i projektet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at borgerne skal inddrages, og der er kommet mange gode bidrag.

De foreløbige fremlagte scenarier har skabt bekymring hos borgere i nogle af vores kvarterer i Dragør, som samtidig har fremlagt alternative forslag.

På møde i Klima, By- og Erhvervsudvalget onsdag den 9. februar skal der aktivt tages stilling til at få de forskellige forslag fra borgerne belyst. Så dermed er det også vigtigt at understrege, at processen med at inddrage borgerne i løsningerne er i fuld gang.

Tennis

Økonomiudvalget har besluttet at give tennisklubben en forlængelse af deres lejekontrakt med 30 år, når deres nuværende lejekontrakt udløber.

Denne beslutning betyder, at Dragør Tennis nu får ro om deres placering i de næste mange år, ligesom de også får en god mulighed for at udvikle deres tennisanlæg.

Det bliver spændende at følge udviklingen i Dragør Tennis i de kommende år.

Sagen skal endeligt behandles på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 3. februar.

Oprydning på Høgevænget og havnen

I januar har der været forskellige debatter om oprydning ved den gamle institution på Høgevænget og på havnen omkring det gamle værft og skurbyen.

Høgevængets institution blev lukket i 2018, og der blev ikke ryddet godt nok op, da vi ophørte med at have institution på området. Oprydningen er nu iværksat, så der på udearealerne er ryddet op til gavn for de omkringboende naboer.

Tilsvarende i og omkring det gamle værft og skurbyen. Der er nu iværksat en proces, så der bliver ryddet op, og der vil være løbende fokus på oprydning.

En stor del af den debat, der har været, foregår på sociale medier. Mit ønske er, at hvis du som borger oplever forhold, du tænker kunne være bedre, at du også retter henvendelse direkte til dem, der kan gøre noget ved det. I dette tilfælde kunne det for eksempel være medarbejdere og ledelse på havnen. Sammen vil vi ofte finde bedre løsninger, hvis dem med mulighed for at handle med det samme bliver inddraget fra start og ikke kun debatteres gennem dialog på internettet.

PFOS, forurening og drikkevand

Mange steder i landet er der forurenet med blandt andet PFOS. Det er der også i Dragør.

PFOS er et stof, der har været godkendt til anvendelse i skum til brandslukning. Stoffet er et svært nedbrydeligt flourstof, som ophobes i miljøet. Det er derfor et uønsket stof.

Der er to brandøvelsespladser i Københavns Lufthavn i Kastrup, som har givet anledning til forurening med PFOS. Begge forureninger er kendte af miljømyndighederne.

Der har igennem flere år været afværgeanlæg, som pumper det forurenede vand op og renser det før udledning. Det har dog vist sig, at forurening med PFOS fra en brandøvelsesplads i Københavns Lufthavn (vest) også afgiver PFOS til drænvandet, der afvandes i Hovedgrøften, som løber igennem Dragør Kommune.

Lufthavnen har oplyst, at de helt stoppede brugen af PFOS i brandskum i slutningen i 2008, og inden da stoppede de med at teste brandudstyr ved brandstation vest i slutningen af 1990’erne.

Dragørs vandselskab HOFOR holder nøje øje med kvaliteten af det vand, der udledes til borgerne, og HOFOR har oplyst, at vandet i vores vandhaner ligger under de grænseværdier, som myndighederne stiller krav om.

Det er vigtigt i en sag som denne, at vi som kommunalbestyrelse arbejder for gennemsigtighed, og derfor vil forvaltningen også offentliggøre de målinger, der tages af drænvandet i Hovedgrøften, så vi alle har samme viden om forureningen.

Torsdag den 3. februar behandler kommunalbestyrelsen en ansøgning fra lufthavnen om at etablere yderligere et renseanlæg, der vil medvirke til en endnu bedre rensning af drænvandet.

DR-nyhedsudsendelse

Januar begyndte med en kedelig sag.

DR oplyste i en udsendelse, at 95 ud af 98 kommuner ikke havde efterlevet en henvendelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det handlede om, at kommunerne skulle gennemgå et antal sager for borgere med kontanthjælp, da der var risiko for, at der var sket fejludbetalinger. Dragør er en ud af de 95 kommuner.

Det kan siges kort og præcist. Der er ingen undskyldninger for, at vi som kommune ikke har fået løst opgaven inden for tidsfristen.

Vi er nu i fuld gang med at gennemgå sagerne, og Dragør bliver færdig med opgaven inden for den nye tidsfrist, vi har fået.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester