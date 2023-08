Byvandring i Dragør Gamle By

Tirsdag den 15. august tog Dragør Lokalhistorisk Forening hul på efterårssæsonen med en byvandring i Dragør Gamle By.

Helle Bjorholm, der var guide for de omkring 50 deltagere, fik fortalt mange spændende og finurlige historier om lokale bygninger og mennesker gennem tiden. Alt imens den ellers så lunefulde sommer viste sig fra sin gode side og sørgede for, at det holdt tørt under turen.

Som det hører sig til ved Dragør Lokalhistorisk Forenings arrangementer, blev der holdt nogle stop undervejs. Både på Fogdens Plads og på Neels Torv var der, så deltagerne ikke helt tørrede ud, sørget for forfriskninger.

Kommende begivenheder

Alle pladser til Dragør Lokalhistorisk Forenings næste arrangement, det der foregår tirsdag den 26. september, meldes udsolgt. Her kommer Eva og Ove Sprogøes tre sønner, Sven, Jørgen og Henning, og fortæller om deres mange dejlige besøg i Dragør.

I oktober måned, nærmere bestemt tirsdag den 10. oktober, er det foredraget »Den kolde Krig og Dragør i fokus« af den pensionerede taktiske efterretningsofficer Niels Jensen, der vil have dagens opmærksomhed.