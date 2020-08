Byvandringer

Frem til og med søndag den 16. august tilbydes byvandringer hver torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 13 i Dragørs gamle by og havn. Turene, der begynder ved Dragør Turistkontor, Strandlinien 2, hvorfra der også sælges billetter, er en 45–60 minutter lang sommerbyvandring, som går gennem Dragørs hyggelige gader.

Turene er særligt tilrettelagt, så stoppestederne undervejs fortrinsvis ligger på steder med god plads, således deltagerne har mulighed for at holde afstand til hinanden.

Det er guider fra Dragør Turistkontor, Historisk Arkiv Dragør, Danmarks Lodsmuseum, Amagermuseet eller Mølsted Atelier, der står

for rundturene og fortællingerne.

Temabyvandring

Der afholdes i år også en række temabyvandringer. Billetsalget til disse begynder 30 minutter før turstart. Børn under 12 år går med gratis, hvis de er sammen med en betalende voksen, og der er reduceret pris for de 12–16-årige.

»Dragørs små finurligheder«

Fredag den 7. august kl. 16.30 ved Jakob Larsen.

Dragør havde i mange år sin egen syngende dialekt, som nogle få endnu behersker – men ingen taler til dagligt. Til gengæld er der masser af andre små og store særheder, specialiteter og finurligheder.

I gamle, gamle dage var der liv og leben, når fede sild om efteråret vandrede gennem Øresund. Så mødtes silde-fiskere, gællekoner, købmænd, præster, letlevende damer og andet godtfolk i tusindvis på Dragørs Sildemarked. Nu mødes man lidt mere beskedent i et telt på havnen til Sildens dag.

Selvom husene og grundene er meget små, er der næsten altid plads til et lysthus, om ikke andet så på taget.

I Dragør bor der mange kaptajner og styrmænd i de større og finere huse. Tidligere havde de skib at føre, nu sidder de oftere i cockpitet på et fly.

Dragør har Danmarks ældste lodseri, og der er stadig lodser i Dragør, men nu står der Pilot på deres både.

Alt dette – noget om Christian 2.s hollandske bønder på Amager, noget om de to fætre, der opbyggede hver deres verdensomspændende rederi og meget mere – hygger deltagerne sig med på turen gennem byen.

»Dragørs matadorer«

Søndag den 9. august kl. 15 ved Helle Bjorholm.

Korsbæk har sin matador – Dragør har adskillige!

Kom med på en byvandring og hør om skipperne i 1700-tallet, der blev rige på at sejle korn og brænde til København.

Nogle tog på langfart og sejlede råsukker og rom – produceret af slavegjorte afrikanere på De Dansk-Vestindiske Øer – til hovedstaden.

Hjemme i Dragør byggede de stort i den lille, gule by.

Under krigen imod England 1807–1814 drog Dragør søfolk som kapere – statsautoriserede »sørøvere« – ud på erobringstogt mod engelske skibe og kunne hente store prise-penge hjem, hvis de erobrede fjendens skibe.

Der er også historien om de to Dragør-knægte, der efter deltagelse i de store guldgravereventyr i Australien og Californien kom hjem med formuer og blev skibsredere og byens førstemænd.

Sidst, men ikke mindst fortælles historien om Dragørs konge og de syv prinsesser – Dragørs største skibsreder, H. N. Jeppesen, og hans syv døtre.

Skibsrederen skulle blive stamfader på mødrenes side til Mærsk-dynastiet, der står bag Mærsk Line – et af verdens største rederier.

»Kunstnernes Dragør«

Torsdag den 13. august kl. 16.30 ved Tina Høegh Nielsen.

Fra 1890’erne kom turisterne, som dengang kaldtes landliggere, til Dragør. Blandt dem var en del kunstnere, som slog sig ned her om sommeren – ligesom andre malere gjorde det i Skagen.

Kunstnere såsom Viggo Johansen, Oluf Høst og Christian Mølsted skildrede byen og havnen i deres værker. Der var tale om en hel kunstnerkoloni, som havde deres gang på havnen og i de snævre gader og stræder. Blandt dem var også nogle forfattere, som søgte – og fandt – inspiration til deres bøger, heriblandt Henrik Pontop-

pidan og Holger Drach-mann.

Lidt usædvanligt var det, at en række kvindelige kunstnere kom til Dragør og fandt et fristed i en tid, hvor mændene dominerede kunstens verden.

De mandlige kunstnere i Dragør var dog mere traditionsbundne, end deres kvindelige kolleger.

Dragør var nyt fristed for nogle og for andre et symbol på en uforanderlig verden.

»Klassisk byvandring«

Søndag den 16. august kl. 15 ved Bente Walløe Poulsen.

På den klassiske byvandring hører deltagerne om Dragørs udvikling fra middelalderen til i dag: om sildefiskeriet, om hollændernes betydning for Dragør, om skipperbyen i 1700- og 1800-tallet, om robådsflotillen, der nær havde skudt den engelske fregat Africa i sænk, og om hvorledes det senere gik med udviklingen i Dragør.

På vandringen rundt i det gamle Dragør ses på arkitektur, kikkenborge, gadenavne, blegehuse og alle de forhold, som er specielle for Dragør.

Fortællingen bliver krydret med guidens egen slægts historie og aktiviteter igennem generationer i Dragør.

Hvis der er større børn med på byvandringen, kan de få udleveret et skema med spørgsmål, som kan besvares på turen.