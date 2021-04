Vi har modtaget:

CO 2 -fangstanlæg

Amager Ressourcecenter er et lille skridt fra et fuldskala CO 2 -fangstanlæg

Amager Ressourcecenter (ARC) er nu klar til at træde ind på den helt store scene med dette anlæg.

I ARC’s bestyrelse har jeg sammen med de andre fem i bestyrelsen og direktionen arbejdet hårdt for at opnå EU-støtte til etablering af et fuldskala CO 2 -fangstanlæg på ARC – et anlæg, der vil have et potentiale på 500.000 tons fanget CO 2 om året. På denne baggrund er der nu søgt om støtte fra EU’s innovationsfond.

Torsdag den 25. marts modtog bestyrelsen den glædelige nyhed, at ARC er igennem det første nåleøje. Der er nu mulighed for at aflevere en egentlig ansøgning, og vi er kommet et skridt nærmere en medfinansiering fra EU på 120 mio. euro (cirka 1 mia. kr).

Vi har på ingen måde milliarden i hånden – og der udestår et stort arbejde og også en række vigtige, politiske beslutninger i bestyrelse, direktion og ejerkreds om etablering og drift af fuldskala CO 2 -fangstanlægget.

Projektet kan skabe mange grønne arbejdspladser, og den indfangede CO 2 skal lagres på Prøvestenen og derefter til en lagringsfacilitet i undergrunden.

Beslutningen om den endelig bevilling vil blive truffet inden årets udgang.

Med venlig hilsen

Anne Funk

Mellem af Dragør Kommunalbestyrelse for Dansk Folkeparti i Dragør