Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Der er penge i visse klima-scenarier

Kystdirektoratet og DMI har lavet nye beregninger, der viser, hvor høj vandstanden kan blive ved København under den værst tænkelige stormflod. Og det er ikke just opmuntrende læsning. Fem meter høj vandstand med vand fra Østersøen trues der med.

Jeg synes, at man her bør huske på den amerikanske forfatter Mark Twain, som advarede mod at læse for intensivt i helsebøger, da man, som han skrev, kunne dø af en trykfejl i bogen.

Golfstrømmens kollaps

For knap et år siden kunne man opleve, at JyllandsPosten ryddede deres forside og supplerede med store artikler inde i avisen med dette budskab: »Danske forskere med vild udmelding. Afgørende havstrømme kollapser omkring 2057, måske allerede i 2025.«

Nordatlantiske havstrømme, blandt andre Golfstrømmen, er med til at forme klimaet i Danmark. Et kollaps i systemet kan i værste fald ske så tidligt som i 2025. Uanset årstal bør vi handle nu, mener forskere. Allerede fra næste år er vi jævnfør disse forskere på vej ind i en hurtigt kommende istid.

Heldigvis kom et par voksne tilbage på arbejde, og de lagde de unge menneskers skrækversioner i graven. Forskernes undersøgelser var udført med begge ben solidt plantet i den blå luft. Og således beroligede kunne vi alle leve videre.

Men nu er andre forskere kommet med teser om fem meter høje vandstande ved Amager fra Østersøen.

Man bliver da godt nok meget bange. Indtil man tænker lidt over, hvor meget vand der fremover skal komme fra elvenes udløb i den Botniske Bugt og fra Königsbergs kanaler.

Indenfor it-branchen har man begrebet »GIGU«. Dette akronym står for Garbage in, garbage out. På jævnt dansk betyder det, at hvis du hælder affald ind i den ene ende, så kan du ikke forvente at få velduftende roser ud i den anden ende.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

