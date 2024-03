Cocktailparty i borgerforeningen

I lørdags, den 2. marts, havde Dragør Borgerforening inviteret medlemmerne til fest, da de som noget nyt afholdt cocktailparty.

Der var blandt de 42 medlemmer, der havde tilmeldt sig, høj stemningen lige fra starten – og at det var helt planlagt sås tydeligt på roberne, de ankom i.

Der er kø i baren. Foto: TorbenStender.

Formand Jørn Larsen bød velkommen og introducerede de to bartendere, der havde medbragt et helt batteri af spiritus, forskellige smage i flasker, frugter og – ja, alt hvad der skal til for at kreere en fantastisk cocktail – og med i prisen for arrangementet fulgte to cocktails efter eget valg ud fra den liste, bartenderne også havde med sig.

Indimellem var der konkurrencer. I den første skulle der bordvis dystes på viden om, hvilken slags spiritus en given cocktail indeholder. Her voldte særligt et spørgsmål stort set alle besvær: Hvad er det traditionelle tilbehør til gin og tonic? Her svarede (næsten) alle citronskive, men det rigtige svar er agurk!

Der var præmier i form af vin til det vindende bord.

I den anden konkurrence, der var individuel, formåede to medlemmer at svare fuldkommen forkert – det blev også præmieret til stor moro for alle i salen. Flest rigtige svar udløste dog også præmie.

Den festlige stemning blev understøttet af den smukke udsmykning af lokalet og en festlig musiker.

Det var i løbet af aftenen muligt at købe flere cocktails end de to, der var med i arrangementet, og dertil må siges – de to bartendere havde meget travlt.

Den festlige aften sluttede af med dans frem til omkring midnat.

Dragør Borgerforening vil gerne herigennem takke de tre kreative medlemmer af aktivitetsudvalget, Søs Ludvigsen, Hege Thoen Niedel og Vibeke Thorsen, for deres planlægning af aftenen.

På tur med poesi

Det næste arrangement i Dragør Borgerforening er et foredrag med Claus Ehlers. Det finder sted allerede på mandag, den 11. marts, kl. 19.

Claus Ehlers vil denne dag fortælle om sin togtur med »Lyrikekspressen« i 1986 (se mere herom i annoncen på side 2).

MS