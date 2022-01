Coronarestriktioner lempet for kulturlivet

Dragør Bio genåbnede mandag med coronapas, mundbind og popcorn

Af Birgit Buddegård

I søndags, den 16. januar, blev coronarestriktionerne lempet, således at teatre, biografer og museer nu igen kan slå dørene op for publikum.

På indendørs museer skal de besøgende ud over at fremvise coronapas også bære mundbind under hele besøget, mens man i teatre og biografer kan tage det af, når man sidder ned.

Her i Dragør holder Museum Amagers fire besøgssteder dog fortsat vinter-lukket, men åbner igen, som altid, til foråret. Men mandag aften slog Dragør Bio igen dørene op for gæster.