Crazy Day på Sølyst

10-års-jubilæum for klubbernes Crazy Day

Fredag den 8. september – inden Dragør Kulturnat skulle løbe af stablen – blev der sat smæk på aktiviteterne i Søvang. Her var Sølyst nemlig blevet omdannet til et stort tivoli, så UngDragør kunne afholde deres årlige Crazy Day. Alle børn fra fjerde til syvende klasse var inviteret – og invitationen gjaldt uanset om, de var medlem af en klub eller ej.

Til Crazy Day mødes børnene på tværs af både klubber og årgange, fortæller Jon Kirkhoff Hansen, der til daglig er pædagog i Krudthuset.

Arrangementet er også en mulighed for, at de unge, der ikke kender klubberne så godt, kan møde personalet og de andre unge, der går der. Men mest af alt så handler dagen om, at børnene skal have det sjovt og hygge sig sammen, fortæller Jon Kirkhoff Hansen.

Birgitte Fleuron Dahl, der til dagligt er at finde i Elisenborgs kreaværksted, tilføjer, at det er vigtigt med sådan nogle dage, hvor der bare er fokus på glæde og begejstring, uden at der stilles krav til børnene, og uden at de skal præstere.

Omkring 180 børn var med til dagen, der var spækket med aktiviteter, grillpølser, sodavand og is.

Græsplænen var fuld af børn, der legede med de farverige »bumper balls« eller deltog i enhjørningeløb og sumobrydning. Der var også »bungee-løb«. Her skulle deltagerne spændt fast med en elastik om livet løbe over en hoppepude for at se, hvem der kunne komme længst, inden elastikken trak dem tilbage til start. Og ved et promilleløb fik børnene såkaldte promillebriller på. De slører synet og gør det svært at afstandsbedømme. Iført sådanne briller skulle børnene gennemføre en forhindringsbane.

Efter hver gennemført aktivitet blev børnene belønnet med små pengesedler, der kunne veksles til enten grillpølser, is eller sodavand.