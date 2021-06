Vi har modtaget:

Dansk Folkeparti er klar med kandidater

Der var på Dansk Folkepartis opstillingsmøde enighed om, at den kommende valgperiodes vigtigste opgave er en fortsat stram økonomisk styring. Uden en god økonomi vil alle opgaver fremover blive brandslukninger, når virkeligheden melder sig.

I de seneste snart 12 år har DF sammen med vores partnere i byrådet sikret en god økonomi, hvor vi kan finansiere alle de opgaver, vi stilles.

KV21-kandidater

Dansk Folkepartis kandidatliste til det kommende Kommunalvalg 2021 er naturligvis med sideordnet opstilling:

Morten Dreyer, Dragør Nordvest

Alexander Camre, Søvang

Anne Funk, »Vængekvarteret«

Jørgen Honoré, Sydstranden.

Den kommende valgperiode rummer en række nye opgaver, som skal løses godt – ud over de eksisterende opgaver, som stadig skal klares flot. Hjemtagelse af opgaver fra Tårnby Kommune, kystsikring og havneudbygning for bare at nævne tre.

Dansk Folkeparti er som tidligere klar til at indgå i flertal for at sikre et selvstændigt og veldrevent Dragør.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

På vegne af Dansk Folkeparti i Dragør