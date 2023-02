Højskoleformiddag

Torsdag den 23. februar kl. 10 gæster udlandsprovt Selma Ravn arrangementet »Højskoleformiddage« i Dragør Kirkes sognegård.

Hvorfor er der egentlig danske kirker rundt omkring i verden? Hvad kan de, og hvad skal de? Det er noget af det, der svares på denne dag.

Ud over at fortælle om sine år som dansk præst i Paris vil udlandsprovst Selma Ravn nemlig berette om værdien af at have kirker ude i verden og om de øvrige små, danske oaser og holdepunkter af kirkelig, kulturel og social karakter.

Gratis adgang.