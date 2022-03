Nyt fra Dragør Boldklub:

DB gør klar med træningskampe

Vinteren er ved at løsne sit kolde greb, og Dragør Boldklubs (DB) finpudsning af formen til forårets kampe i københavnsserien er i gang.

To af DB’s markante spillere har i vinterpausen søgt nye udfordringer. Angriberne Kristoffer Enoch og Frederik Frost er begge rykket til Fremad Valby, hvor de spiller for den tidligere DB-træner Henrik Gundersen. Der venter en spændende kamp, når de to hold mødes i københavnsserien i Dragør lørdag den 14. maj.

Boldklubbens 1.-hold har denne vinter arbejdet hårdt på at få arrangeret flere træningskampe, så man kan få den bedst mulige forberedelse til turneringsstarten. Men coronapandemien har atter vanskeliggjort planlægningen.