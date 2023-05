Dejlige dufte og smagsprøver

Dragør Borgerforening gjorde klar til sommeren med et mandagsmøde med roser og rosé

Dragør Borgerforenings mandagsmøde den 22. maj tog udgangspunkt i blomsternes dronning, rosen, der blev suppleret med smagsprøver på vine, der passede til den – nemlig rosé. I et pingpong fortalte Annette Scheutz, Jørn Steen Larsen og Nicolai Larsen på skift om blomster og vin.

Annette Scheutz lagde ud med at fortælle om rosens historie fra 30 mio. år gamle fund fra Alaska til rosens vej igennem de sidste 4.000 år.

I foredraget kom også mange små fif om, hvordan man behandler roser, når man køber dem, om verdens største blomstermarked i Holland og om, at de roser, der sælges i butikkerne i dag, er dyrket i henholdsvis Kenya, Colombia og Ecuador.

Jørn Steen Larsen og Nicolai Larsen tog over med præsentation af de liflige dråber. På en veloplagt og morsom måde fortalte de om, hvorledes man producerer rosévin i EU, og om hvilke alternative måder, der bruges uden for EU. For mange af de fremmødte var dette ny og spændende viden.

Deltagerne smagte på vinene, mens de hørte om noter, dufte, smage, sødme og syrlighed. Der blev fortalt om rosé-vine, der passer til al slags mad, at de kan drikkes både sommer som vinter, og at der findes både sødlige og mere tørre vine – ja endogså en rosé-portvin.

Aftenen sluttede med et lille lotteri om vin og smukke roser, som blev udloddet, så stort set alle fik blomster med hjem.