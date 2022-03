Dialogmøde om kulturhus

Onsdag den 16. marts havde -arbejdsgruppen bag projektet om et kulturhus på havnen inviteret til dialogmøde i Kedelhuset.

75 gæster havde fundet vej til mødet, og interessen og spørgelysten var høj blandt de fremmødte.

Arrangementet begyndte med, arbejdsgruppens formand, Mette Jansen, fortalte om gruppens visioner og arbejde.

Kunstneren Simon Kvamm tog over efter formanden. Han holdt oplæg med baggrund i sine erfaringer fra kulturhuset i Hanstholm Fyr og fra Bremen Teater.

»Byen kan bestemt rumme et kulturhus, men pas på med ikke at brede jer for meget. Sats på arrangementer,« lød rådene blandt andet fra Simon Kvamm.

Peter Gall og Niels Christian fra ungdomsklubben på Elisenborg fortalte om deres arbejde og aktiviteter – blandt andet om det professionelle musikstudie, de har etableret, hvor byens unge skabe musik, som de gerne deler med andre. Fra ungdomsskolen er der ønske om et sted, hvor de unge kan holde koncerter og vise byen deres musiske arbejde.

»Jeg er så glad for den store opbakning, jeg oplevede, at der var til kulturhuset i aften,« siger Mette Jansen, der også byder de kritiske spørgsmål velkomne.

»De er helt nødvendige – både for det fremtidige arbejde i gruppen og for at skabe sammenhold omkring kulturhuset,« siger hun – og tilføjer afsluttende, at de i arbejdsgruppen håber at kunne invitere til flere møder i den nærmeste fremtid.