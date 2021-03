På »Nord« ønsker vi ikke

Det valgte team bestående af Arkitema og COWI foreslår straks at skabe et større marint forland med barriereøer for at imødegå fremtidige stormfloder.

Løsningen giver rekreativ værdi for beboerne fra dag et – men kræver samtidig en relativ stor investering i starten af opbygningen af forlandet, hvorefter vedligholdelse kan ske for mere beskedne beløb (jf. side 12 i bedømmelsesrapporten).

Vi kan ikke se nogen »rekreativ værdi for beboerne«. Vi ønsker at bibeholde det vide udsyn, det rige nærkyst fugle- og fiskeliv og ikke mindst at kunne gå eller løbe en rolig tur langs Øresund på den eksisterende strandsti.

Vi ønsker at bevare de nuværende både- og badebroer, se optimistsejlerne øve sig og nyde synet året rundt af kajaker og robåde. Alt dette vil forsvinde og blive erstattet af en lukket indsø uden mulighed for at komme ud i Øresund.

Derudover er der projekteret et madhus, huse på pæle og muslingefarme ud mod Øresund. Det har intet med vandstandsstigning at gøre, og vi tager klart afstand fra projektet.

De tre teams har alle fået betaling for udarbejdelse af deres projekter, og grundtanken er, at Dragør Kommune og vinderteamet efterfølgende frit kan anvende idéer og delprojekter fra de respektive teams.

Dette forventer vi naturligvis vil være tilfældet for »Nord«, hvor en forhøjelse af nuværende dige – muligvis kombineret med stenrev – er den løsning, vi ønsker.

Vi mener også, at havnen, inklusiv Madsens Krog og adgang til vandarealerne i Øresund for de op til 100 år gamle klubber såsom Dragør Sejlklub, Dragør Kajak Klub, Kajakklubben Pilen, Dragør Roklub osv., er en stor del af beslutningen om udformning af diget på »Nord«, da de unægteligt hænger sammen (jf. side 15, hvor Bedømmelsesudvalget går efter en særskilt inddragelse af brugerne).

Det valgte teams løsning kræver en stor her og nu-investering.

Hvad er prisen, og hvem skal betale? Det har vi stadig ikke fået svar på. Er der en byggetidshorisont? På hvilket grundlag forudses, at vedligeholdelse kan ske for »beskedne beløb«?

I vores optik vil der være markante og vedvarende både vedligeholdelses- og driftsomkostninger forbundet med et fremskudt, kunstigt dige med sluser, daglig affaldshåndtering, etablering og rengøring af toiletfaciliteter, og hvor havde I tænkt jer, at parkeringen skulle foregå? Da projektet til forveksling ligner Amager Strandpark, vil man nemt kunne danne sig et fint billede af det enorme omfang af parkerede biler og besøgende.

På tegningen ser det umiddelbart ud til, at det kunstige forland er direkte forbundet med Kystvejen, hvilket igen åbner mulighed for yderligere trafik, racercykler, mountainbikes osv. I dag er beboerne allerede hårdt belastet af denne trafik.

Er der i den forbindelse projekteret etablering (og vedligehold) af racer- og mountainbikestier?

Økonomi

Dragør »Nord« har tidligere givet udtryk for, at hvis der ikke findes en solidarisk økonomisk fordeling, tilbyder vi – beboerne på »Nord« – selv at betale for en forhøjelse af det eksisterende dige på 20–30 cm.

For 30 år siden blev beboerne på Nordstranden nødt til selv at tage initiativ – og delvis selv betale for at beskytte sig.

Ved en egenbetaling af delstrækning 1 »Nord« deltager vi naturligvis ikke i betaling af de øvrige fire delstrækninger.

Grundlæggende er vi dog af den opfattelse, at kystbeskyttelse af Dragør er til gavn for alle borgere i Dragør – og at en solidarisk betaling for alle fem strækninger dermed vil være det rigtige.

Vi ser frem til det virtuelle møde (mandag den 22. marts) og den fortsatte borger-, grundejer- og ambassadør-inddragelse i tæt samarbejde og dialog med repræsentanterne i Bedømmelsesudvalget.

Med venlig hilsen

Palle Dyreborg, Betty Kruse, Morten Geschwendtner, Jens Kruse, Søren Hvalsø, Anette Gormsen samt 230 borgere på »Nord«