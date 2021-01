Vi har modtaget:

Digitalt salg uden webshop

De nye coronarestriktioner betyder, at mange af Dragørs forretninger er lukket ned. Men der er stadig mulighed for at tjene penge under nedlukningen. Konceptet klik og hent er en af de muligheder, virksomheder kan benytte sig af.

Som formand for Dragør Erhverv møder jeg mange virksomhedsejere, som er frustrerede over endnu en nedlukning.

Nedlukningen er desværre nødvendig, men mange virksomheder kan afbøde tabet ved at benytte sig af konceptet.

Klik og hent fungerer sådan, at kunden bestiller en vare online, for eksempel via en e-mail eller telefon, og kunden betaler ligeledes online ved hjælp af MobilePay eller en bankoverførsel. Dernæst kan virksomheden udbringe varen, eller kunden kan komme forbi butikken og hente varen ved indgangen, så længe kunden ikke kommer ind i butikken.

Kommunikation er vigtigt under krisen

For at få det digitale salg i gang er det naturligvis vigtigt, at man kommunikerer til sine kunder. Det kan for eksempel ske igennem indrykning af annoncer i nyhedsmedier eller ved kommunikation på sociale medier.

Opfordringen fra Dragør Erhverv er derfor at få gang i det digitale salg. Det er også muligt uden en webshop.

Før man kaster sig ud i klik og hent-konceptet, er det dog vigtigt at sætte sig ind i, hvilken indvirkning dette kan have på mulighederne for at søge om de forskellige corona-hjælpepakker – herunder lønkompensation.

Jeg ved, at Dragørs erhvervsliv kan klare sig igennem endnu en nedlukning, fordi vi efter min mening har et fantastisk erhvervsliv.

Med venlig hilsen

Rasmus Gundelund Nielsen

Formand for Dragør Erhverv