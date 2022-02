Vi har modtaget:

Din stemme til HOFORs forbrugervalg

Jeg stiller op til HOFORs Forbrugervalg 2022, der finder sted fra torsdag den 3. marts til mandag den 4. april.

Hvad er HOFOR A/S, og hvorfor er det vigtig for dig som forbruger at have en repræsentant i HOFOR?

HOFOR er en forkortelse af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der dækker forsyningsområdet Dragør, Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.

HOFOR forsyner altså os som forbrugere – virksomheder og borgere – med drikkevand samt håndterer vores regn- og spildevand. Derfor er det et af de vigtigste selskaber, som vi alle er helt afhængige af som borgere og erhvervsdrivende i hovedstaden.

Måske tænker du ikke over, at det er HOFOR, der sikrer dig, at der er vand i hanen, eller at det er HOFOR, der sikrer, at spildevandet fra din husstand bliver udledt på forsvarlig vis. Men de fleste er bevidste om, hvis regningerne stiger på vand og afledning af spildevand.

Lovgivningen -bestemmer, at du som forbruger er repræsenteret i selskabets bestyrelse. Derfor er der det, der kaldes Forbrugervalg til HOFOR – hvor alle forbrugere i deres forsyningsområde har medbestemmelse ved at stemme på en repræsentant.

Drikke- og spildevandshåndtering

Jeg vil gerne være din stemme som »vandforbruger« i bestyrelsen af HOFOR. Det vil jeg, fordi jeg mener, det er vigtigt at sikre os fremtidigt rent drikkevand og samtidig også en miljømæssig forsvarlig spildevandshåndtering.

Desværre har vi – ikke mindst i Dragør – en alvorlig sag med PFOS i vores drikkevand, som jeg, hvis jeg bliver valgt til forbrugerrepræsentant, vil dykke mere ned i.

Jeg ønsker samlet set at være forbrugernes vagthund i bestyrelsen – en vagthund, der sikrer gennemsigtighed i HOFORs virke som et forsyningsselskab, ser på økonomien fra et forbrugersynspunkt – og som samtidig også arbejder for, at HOFOR er en toneangivende og bæredygtig forsyningsvirksomhed.

Læs mere om HOFOR og forbrugervalget på hjemmesiden www.hofor.dk

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Kandidat til forbruger-repræsentant i HOFOR