Donation til besøgstjenesten

Tirsdag den 12. maj overrakte Kennet Bloch fra løbeklubben Dragør Gazellerne donation til Besøgstjenesten ved Dragørs Aktivitetshus.

Daglig leder af Dragør Aktivitetshus, Wiedergården, Hanne Berthelsen og Jørgen Frederiksen, der er koordinator for besøgstjenesten, modtog donationen, som Dragør Gazellerne af egen lomme havde indsamlet med 2 kr. per løbet kilometer. Det indsamlede beløb lød på 2.623 kr., men man havde valgt at forhøje det til et rundt beløb på 2.700 kr. Pengene vil blive brugt på at forsøde tilværelsen for nogle af besøgstjenestens venner med en hilsen, da nogle af dem sidder ensomt i denne coronatid.

Dragør Gazellerne, som Kennet Bloch startede i 2018, er en af Dragørs løbeklubber. Kennet Bloch fortæller, at han startede løbeklubben, fordi han ved deltagelse i Berlin Marathon, sammen med en kammerat, måtte konstatere ikke at kunne gennemføre. Og derfor mente han, at formen måtte forbedres.

Da gazellerne løb ud på første tur, var der fire deltagere. Nu løber omkring 20–30 personer med om søndagen fra Hovedgaden i St. Magleby. Og i alt har klubben i dag 191 medlemmer i det, de selv kalder »Danmarks bedste gazeller«. Løbetempoet ligger på cirka seks minutter per kilometer.