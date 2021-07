Nyt fra Dragør Sejlklub:

Dragerne kommer igen til Dragør

Drag­ør Sejlklub har tidligere afholdt stævne for dragerne.

Dragør Sejlklub afholder fra i dag, onsdag den 28. juli, og frem til og med søndag den 1. august et »Grade One«-stævne (GO-stævne) for drager. Og da der er tale om et internationalt stævne, er der blandt deltagerne også internationale topsejlere, hvoraf flere endda har deltaget ved både OL og Americas Cup.

Et GO-stævne rangerer lige under VM, EM og Gold Cup, som er de største internationale events i drageklassen. Verden over afholdes årligt fem GO-stævner, og et værtsskab ved et sådan arrangement er ikke noget, der kommer af sig selv – det er noget, man gør sig fortjent til, så det er derfor med særlig stolthed, Dragør Sejlklub har påtaget sig værtsskabet.

Stævnet, der hedder »Danish Dragon Grand Prix«, har 30 tilmeldte både fra 12 forskellige nationer. På stævnets første dag, onsdag den 28. juli, rigges og søsættes bådene, ligesom der foretages registrering og vejning af sejlerne – en besætning må tilsammen ikke veje over 285 kg.

Torsdag til søndag er der hver dag planlagt to sejladser i området syd for Peberholm med første start kl. 10.55 (søndag dog kl. 09.55).

Med 30 både vil der være tale om 90 sejlere, der hver formiddag stævner ud af Dragør Havn for at dyste om placeringer og ære. Og hertil kommer baneledelse og et større antal frivillige hjælpere, så når alle deltagere og hjælpere efter dagens sejladser samles på Dragør Sejlklubs terrasse, vil der her være op mod 120 personer samlet til de obligatoriske »after race beers« og snakke om dagens sejladser og resultater.

Ved det femte og sidste GO-stævne, der i år afholdes ultimo oktober i San Remo, blive sejlet finale blandt de sejlere, der i løbet af stævnerne samlet set har opnået flest topplaceringer.

Flere oplysninger findes på hjemmesiden manage2sail.com