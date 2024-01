Draggy takker af efter 43 år

En af Dragørs helt store skikkelser er her ved årsskiftet gået på pension

Af Rasmus Mark Pedersen

Dronning Margrethe har valgt at følge i en anden stolt, men samlende figurs svømmefodspor: 2024 er året, hvor både hun og Draggy går på pension.

For Draggys vedkommende blev den absolut sidste, nye stribe bragt i sidste uge. Og i denne uge plukkes lidt i det lange gåseliv, ligesom vi har besøgt Draggys far, Tommy Michelsen.

Over 2.000 striber er det blevet til over 43 år, men nu er det endegyldigt slut. Og det er hverken med Tommy Michelsens eller Dragør Nyts gode vilje.

Svigtende helbred

En blodprop har gjort, at den elskede tegner ikke længere kan producere nye striber.

»Jeg er meget ked af det,« fortæller Tommy Michelsen, da Dragør Nyt besøger ham i hans lejlighed. »Jeg er vant til det input, så det kommer jeg til at mangle,« siger han ærligt.

Men faktisk har han haft noget tid uden den ugentlige dont med Draggy. Dragør Nyt har nemlig i 2023 ladet striberne fungere som en form for hyldest til Tommy Michelsens tidløse skildringer. Hele året har redaktionen således fundet på nye tekster til gamle tegninger. Et alternativ i fremtiden kunne have været at føre striben videre med en ny tegner, men her ville Tommy Michelsen hellere have, at Draggy stopper med ham.

For Draggy er også et synonym med tegnerens humor: »Jeg er jo bare ude på at være morsom,« siger han i et stort grin.

Et eksempel var, da mange bankfilialer holdt op med at modtage kontanter. Der kunne læserne se Draggy i dialog med en af gåserepublikkens borgere i færd med forberede sin oppakning til en dagsrejse. Hvorfor? Jo, han ville såmænd bare af med sine penge.

Draggy byder velkommen på hoveddøren hos Annelie og Tommy Michelsen. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Draget til Dragør

Tommy Michelsen bor sammen med sin kone Annelie Michelsen, og deres fælles hjem er fyldt med finurligheder, der vidner om et langt tegnerliv: En Rasmus Klump-stribe hænger i gangen, et par nisser læser en miniatureudgave af Dragør Nyt, og dertil er der adskillige gæs i små og store størrelser. Den største hænger ude på hoveddøren og byder en velkommen: En træfigur af Draggy.

Den elskelige fugl blev skabt i 1980. På det tidspunkt tegnede Tommy Michelsen allerede en skildpadde til Nørrebro Avis.

I Dragør ville redaktørparret Rybner gerne have en ugentlig tegning i Dragør Nyt. Med Annelie Michelsens mellemkomst faldt valget på, at Tommy Michelsen skulle levere tegningen.

Annelie og Tommy Michelsen havde vandret på strandengene og grublet over, hvilken figur der egentlig ville passe godt til Dragør. Der kunne ikke være meget tvivl: Det skulle naturligvis være en gås. Navnet kom også relativt let til dem. Ved at kombinere Dragør og Tommy var Draggy født.

Men der var en lille overraskelse for tegnerparret. For da de mødtes med redaktørparret til en frokost på Dragør Strandhotel for at besegle aftalen, så viste det sig, at det ikke bare var en enkeltstående vittighedstegning, som blev ønsket. Inger Rybner var meget tydelig, husker Tommy Michelsen: »Hun ville have en hel stribe,« husker han. Og så var det ellers bare på med arbejdstøjet.

Dengang boede Tommy Michelsen på Nørrebro, og der skulle faktisk gå 10 år fra Draggys fødsel, til han selv boede i Dragør. Byen var dog ikke fremmed for ham, for Annelie var fra Dragør. Og så var der jo avisen, som han kunne holde sig orienteret i. »Det var bare at læse Dragør Nyt i den ene uge og så tegne, hvad der faldt mig ind til den næste,« forklarer han.

Redaktør Rybner så nemlig gerne, at striben havde et aktuelt indhold – og over årene voksede et større persongalleri frem i gåserepublikken, som Draggy har levet sit liv i. Eksempelvis den drikfældige Skurke-Gasse, som dukker op i utallige sammenhænge. De mange figurer kom ofte som et resultat af parrets ture på strandengene.

Fætter Matthæus

Tommy Michelsen har fundet inspiration i hverdagens observationer og samtaler, hvilket ofte resulterer i Draggys og de øvrige gæs’ ironiske kommentarer til livets små og store udfordringer.

Han har specielt været optaget af gæssenes stolthed i forhold til andre fjerkræ. En fin karakteristik at lave humor på, og som passer rigtigt godt ind herude.

»Nogen gange kunne det godt være svært at finde på noget,« indrømmer Tommy Michelsen: »Men så tænkte jeg mig om en ekstra gang.«

Således kunne Draggy i en stribe omkring mortensaften muntre sig over Wilhemina Gås’ fine familie, der bl.a. havde været til kongeligt taffel – på bordet forstås!

Ud over Dragør Nyt har Tommy Michelsens vittighedstegninger glædet læsere af ugebladet Hjemmet og Hunde-Journalen.

Faktisk har Draggy haft en fætter, i først Mikro-Bølle og de sidste mange år Matthæus. Det er de to tegneseriehunde, som siden 1981 har været med i bladet Hunde-Journalen, der i dag har skiftet navn til Dyre-fondet.

Bladet har i lighed med denne avis haft en afskedsartikel med Matthæus. Og den begynder med et par bevingede – og bevægede – ord, som tegneren også mødte os med i lejligheden, og som vi vil slutte med her: »Græd ikke, fordi det er forbi, men smil, fordi det skete.«

Tusind tak for Draggy, Tommy – fra alle os på Dragør Nyt.

I modsætningen til Kongehuset har Dragør Nyt ingen kronprins til at tage over for ugens muntre indslag på avisens side 2. Idéer, tanker og forslag hertil modtages gerne på e-mailadressen redaktion@dragoer-nyt.dk