Dragør Biografforening blev stiftet den 28. oktober 2014, og Mette Jansen har været formand lige siden.

Dragør Nyt har mødt hende til en snak om blandt andet at drive biograf på frivillig basis, coronanedlukning og fremtiden for biografen.

Der er jo stadig et godt stykke tid til, biografen må åbne – og det er endnu ikke meldt ud, hvor mange gæster, der må komme ind, men der hersker ingen tvivl om, at Mette Jansen glæder sig til igen at se biografgæster.

En ting har myndighederne dog gjort klart – nemlig at man skal vise det såkaldte coronapas for at komme i biografen.

Coronapas og tryghed

Mette Jansen ser ikke coronapasset som et problem for biografen. Biografen er også til for at skabe relationer, siger hun, og de frivillige byder altid gæsterne velkommen inden for, og så kan de jo ved samme lejlighed kigge på coronapasset.

Det er vigtigt at skabe tryghed og give instruktioner om gældende coronarestriktioner, så det skal nok gå, mener Mette Jansen.

Hun fortæller også, at byen ikke har ønsket nummererede pladser i biografen – men det har været nødvendigt for at opfylde restriktioner om afstand, da de fik lov at åbne efter første nedlukning. Gæsterne måtte heller ikke forsamles i caféen eller foyeren, og Mette Jansen antager, det også bliver sådan, når de må åbne igen til april.

Men Dragør Bio er trods restriktioner stadig den samme hyggelige biograf. Hun fortæller, hvordan der efter første nedlukning virkelig kom mange gæster, så der var lang kø, og der skulle sprittes af – men så ventede de da bare med at starte filmen, til alle var indenfor.

Film udsat gang på gang

Premierefilmene er udsat gang på gang, fortæller Mette Jansen. Filmselskaberne udskyder jo klart nok, for der skal jo være publikum til en film.

Mette Jansen håber, biografforeningen nu kan lave et rigtig godt program for den kommende tid, når biografen igen må åbne.

Frivillige driver biografen

Biografen ville ikke kunne drives, hvis man skulle have ansatte – de frivillige er forudsætningen for, at Dragør Bio kan eksistere.

I øjeblikket er der omkring 50 frivillige, og foreningen har nogle på venteliste, men kan godt bruge flere, når de åbner igen, siger Mette Jansen.

De frivillige udfører alt arbejde i forbindelse med biografen – fra forevisning af film, til rengøring og indkøb til kiosken.

Dragør Biografforening vil gerne have flere medlemmer. Vi skal op på 1.000 medlemmer, fortæller Mette Jansen.

Medlemskabet er en støtte til, at Dragør kan have en biograf, men som medlem får man også et særligt tilbud om månedens film, ligesom medlemmerne et par gange årligt inviteres til en gratis forestilling.

Mette Jansen er taknemmelig over, at Dragørs borgere vil have en biograf, og glæder sig over den opbakning, der er til den.

Film skal ses i biografen

Samarbejde med skoler og kulturinstitutioner betyder meget, siger Mette Jansen.

Kultur, film og historie er en dannelsesrejse for børn – og for så vidt også for voksne, mener hun – og understreger med et stort smil, at derfor skal film ses i biografen.

De unge kan være svære at lokke i den lokale biograf, derfor er ungdomsklubben vigtig, lyder det fra Mette Jansen.

For når Dragør Bio inviterer til natbio, kommer de unge, siger hun. Så medbringer de soveposer, spiser pizza og ser to til tre film på en nat.

Børnefilm er også populære, og da Dragør Bio viste en film om Lassie, inviterede de Dragørs hunde med. Det var en særlig oplevelse.

Det var fremvisningen af John Mogensen-filmen også, hvor Mette Jansen med et smil mindes, hvordan publikum sad på rækkerne og sang med af fuld hals.

Dragør Bio har lagt sal til et valgmøde, og det sker også, at nogle af Dragørs erhvervsdrivende inviterer kunder til events, hvor de så kan bruge lærredet til fremvisning af for eksempel firmaets produkter.

Dragør Bio inviterer også unge mødre til babybio – til tider uden baby – for så kan der strikkes imens, da lyset ikke er helt slukket til disse forestillinger.

Et andet tiltag er Bog og Bio, hvor publikum har læst en bog og bagefter ser filmen i biografen, hvor de så efterfølgende kan drøfte både bog og film.