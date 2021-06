Dragør Borgerforening

Mandag den 14. juni afholder Dragør Borgerforening deres traditionelle grillaften for medlemmerne – denne gang ved Dragør Bådlaugs hus på Færgevej, hvor Joachim Rasmussen fra Sydstrandens Slagter de skønne omgivelser vil tænde op i grillen.

Maden bliver serveret kl. 18.30, men baren åbner allerede kl. 18.00 for at tilbyde drikkevarer til deltagerne, så de sammen kan nyde et glas og den smukke udsigt inden maden.

Bente Thers kommer og underholder med sin harmonika.

Deltagergebyr. Tilmelding senest torsdag den 10. juni.