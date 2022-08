Udstilling i Dragør Havnegalleri

Fra mandag den 15. august til og med søndag den 28. august udstiller Sanne Rasmussen malerier i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Sanne Rasmussen kommer fra Køge, hvor hun har sit atelier.

I egne små cirkler lever mennesker på caféer med deres laptops og mobiltelefoner opslugt i en verden, hvor de online dokumenterer deres lykkelige liv på sociale medier – og alligevel føler rigtig mange af dem sig ensomme og alene. Det er i denne måde at leve bylivet på, at Sanne Rasmussen finder inspiration til sine hverdagsbilleder. Selv fandt hun en ny vej i livet: Kunsten greb hende – og har beriget hendes liv på en måde, hun kalder fantastisk og nærværende – en måde, hvor hun har fundet sin egen melodi i form, farve, komposition, motiv, fortælling og det maleriske udtryk. Man kan ane en sammenhæng imellem Sanne Rasmussens egen historie og liv og de mennesker, hun portrætterer, og hvis liv, hun skildrer på lærredet. Hun skaber et rum for refleksion og fordybelse – og til at opleve en anden mening omkring livet.