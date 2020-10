Dragør-kalenderen

Årskalenderen 2021 fra Lions Dragør er nu på gaden. Temaet for årets kalender er Dragør-håndværk.

I den kommende tid vil medlemmer af Lions komme rundt til så mange husstande som muligt og sælge kalenderen ... det er dog ikke muligt at dække hele Dragør.

Ønsker man at sikre sig 2021-kalenderen, der også i år er prydet med 12 smukke billeder fra Dragør, kan den også købes på en række salgssteder i Dragør. En liste med salgssteder vil være at finde i næste nummer af Dragør Nyt.

Lørdag den 10. oktober vil det også være muligt at sikre sig et eksemplar, når man tager på weekendindkøbet. Her vil grupper af medlemmer nemlig tage opstilling foran Irma på Kongevejen, føtex food i Dragør Centret og Netto på Møllevej for at sælge kalenderen.

Lions Dragør har besluttet, at medlemmerne af hensyn til covid-19-situationen skal bære mundbind og handsker, når de er ude i landskabet for at sælge kalenderen.

Alle indtægter, som Lions får ind fra salg af kalenderen, går direkte og ubeskåret til velgørenhed. Blandt andet støtter organisationen gerne kirkernes menighedspleje, Dragør Bio og Omsorgscenteret Enggården.

Se mere på dragoer.lions.dk