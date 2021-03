Vi har modtaget:

Dragør Kommunes økonomi og evne til at overleve – del 2

I sidste uge havde jeg et indlæg (læs første del af borgmesterens indlæg – red.) om, at Dragør Kommune efter et par år med økonomiske udfordringer er inde i smult vande igen. Dette for at nuancere de mange ukorrekte indlæg om kommunens dårlige økonomi som argumentation for at droppe vores status som selvstændig kommune. Kommunen er ikke i dyb krise eller på konkursens rand! Lad debatten føres på saglige argumenter og politiske holdninger frem for gamle historier.

Med dette opfølgende indlæg sætter jeg lidt flere ord på nogle af de omstændigheder, vi har gennemgået de senere år, i håbet om, at debatten kan føres på et mere sagligt grundlag.

Som beskrevet i mit indlæg i sidste uge, så har vi i løbet af 2020 sammen i kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen vendt den »økonomiske skude«, så vi ved udgangen af 2020 nåede en kassebeholdning på 46 mio. kr. – en placering i cirka midten af danske kommuner generelt. Alene siden sommeren 2020 er kassebeholdningen blevet fire gange højere.

Alligevel har jeg bemærket, at flere argumenterer, at vi for at nå dette resultat »bare« har fodret kassen med lån.

Ja, det er korrekt, at vi i 2020 har optaget flere lån i kommunen. Disse er dog ikke til at »fodre kassen«, men til konkrete opgaver, som vil glæde de fleste borgere. Herunder en nødvendig udvidelse og renovering af havnen, renovering af Dragørs skoler og hjælp til de mange arbejdsløse i lufthavnen her under coronakrisen. Der ligger således solide politiske prioriteringer bag beslutningerne.

Der må dog konstateres, at vi i dag, når man ikke medregner indefrosne ejendomsskatter og pensionsforpligtelser, ikke har et højere låneniveau, end i 2014, da jeg overtog borgmesterposten. Men til gengæld er det en låneportefølje til en betydelig lavere rente, end tidligere, og dermed er der færre udgifter forbundet med den.

Oven i dette har vi alligevel igennem prioriteringer, hjulpet ved et salg af grunden på Vierdiget, kunnet bygge en svømmehal, renoveret Hollænderhallen, lavet tilbygninger på Nordstrandskolen, igangsat en markant renovering af Dragør Skole, lavet store udearealer til vores børn og unge på skolerne, igangsat et markant løft af havnen og udviklet vores ungdomsskole med spændende tilbud – ikke mindst på Kongelundens Outdoorcenter og det Maritime Hus på havnen.

Så hvis man ser tingenes tilstand i det store billede, så er der sket fremdrift og konsolidering af både kommunens økonomi og generelle forhold de senere år.

Alligevel ser vi nogle, der fortsat forsøger at tegne et billede af Dragør Kommune som en kommune i økonomisk ruin – en dagsorden, der forsøges italesat for at opnå et politisk mål om en sammenlægning af kommunerne Dragør og Tårnby. Et ønske om sammenlægning er selvfølgelig en legitim politisk holdning. Men hold debatten til realiterne – for der er ikke noget økonomisk argument for en sammenlægning. Argumentér ud fra hvorfor beslutningerne skal flyttes til Tårnby – i stedet for usande fortællinger om Dragør Kommunes økonomi!

Det er virkeligt ærgerligt med disse usandheder, da realiteten er, at Dragør, i hvert fald siden 2010 samlet set minus de to år 2018–2019, har haft en god økonomi med balance i budgetterne og faldende langfristede lån.

Det er rigtigt, at det er sværere at drive kommune i dag, end tidligere. Det kan selvfølgelig tale for større kommuner, der er bedre rustet til stormvejr. Ikke mindst fordi den røde regering arbejder intenst på at overdrage så mange opgaver som muligt til kommunerne, vel at mærke uden kompensation. Og ikke mindst det specialiserede handicapområde og den stigende ældrebefolkning presser alle landets kommuner maksimalt. Der er derfor brug for en omlægning af den måde, vi forholder os til pres på enkelte områder. Det er aldrig nemt at sige nej ... eller at prioritere som politikere. De fleste politikere vil gerne vælges igen, og det gør systemet skrøbeligt. Det er svært for dem, der skal prioritere, og nemt for dem, der kan stå på sidelinjen som opposition og råbe: Ulven kommer!

Vi må beslutte os for og vænne os til, at pejlemærket i Dragør bliver de andre kommuner i hovedstaden og ikke vores egen fortælling om, hvor forfærdeligt det står til i Drag-ør. Vi ligger stadigvæk højt i serviceniveau på rigtigt mange områder. Vi må acceptere et ambitionsniveau på niveau med sammenlignelige kommuner eller blot meget lidt over. Vi må også forholde os til, at statistikker på nogle områder ikke er sammenlignelige med mange andre kommuner. Dette fordi en stor del af vores budget håndteres af Tårnby Kommune og derfor ikke er sammenligneligt.

Og så har vi også fremadrettet brug for politikere, der tør tage et ansvar for økonomien og kommunen, når der er pres fra ydre eller indre omstændigheder. Dette bakket op af en befolkning, der, på trods af at man måske ikke altid er enig, argumenterer og søger dialog. Vi har i de senere år forsøgt at lave en ny kultur for inddragelse og dialog i kommunen – dette blandt andet vist igennem »Diger i Dragør«-projektet. Jeg håber på, at Dragør Kommune og borgerne bredt, også i fremtiden, kan og vil indgå i meningsfulde og konstruktive dialoger om kommunens store projekter. For vi har jo en perle af en kommune, som vi med bredt samarbejde og god dialog kan bevare og udvikle også i de kommende år.

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup

Borgmester