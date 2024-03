Dragør Nyt har brug for din hjælp

I denne tid står Dragør Nyt ved en skillevej. Vi oplever en varm og stærk opbakning fra vore læsere, men de seneste år har det været stadig vanskeligere at få enderne til at mødes.

Det er en situation, vi deler med de øvrige trykte medier i Danmark – og de seneste uger og måneder har flere mediehuse givet udtryk for, at mange ugeaviser landet over er i fare for at lukke i nær fremtid. Dragør Nyt er et lille, selvstændigt medie, og fremtiden for avisen afhænger af opbakningen i lokalområdet.

Læserundersøgelse

Skal der fortsat udkomme en lokalavis i Dragør? Har borgerne et ønske om og behov for avisen, og kan det overhovedet lade sig gøre?

For at finde svarene herpå har vi udviklet en undersøgelse i form af et spørgeskema, som vi ydmygt opfordrer vores læsere til at besvare. Det kan gøres på vores hjemmeside – eller man kan hente et printet eksemplar på redaktionen.

Undersøgelsen skal give os indsigt i, hvad avisen betyder for jer som borgere i Dragør, hvad der fungerer, og hvad der kan blive bedre. Samtidig forsøger vi at teste idéer og tanker om, hvordan vi kan skabe økonomisk fundament under en fortsat udgivelse af byens avis.

Mange spørgsmål

Der er mange forskellige typer af spørgsmål – og det er vores håb, at I vil besvare så mange som muligt. Og er der spørgsmål, du ikke ønsker eller mener at kunne svare på, så kan du blot helt undlade at besvare spørgsmålet og gå videre til det næste. Det er helt i orden – alle besvarelser er vigtige for os.

Der bliver også spurgt til oplysninger om læserne selv, f.eks. hvor man bor. Svarene her hjælper os med at få et statistisk indblik i, hvordan avisen fungerer i lokalsamfundet – og alle de forskellige spørgsmål og svar har det fælles mål at give os mulighed for at skabe en endnu bedre avis, der forhåbentlig samtidig bliver i stand til at overleve og udkomme også i fremtiden. Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt og kun anvendt i anonymiseret form.

Udfordringer på iPad og iPhone

Vi har fået henvendelser om tekniske vanskeligheder fra læsere, der ikke har kunnet komme rigtigt ind og svare på undersøgelsen, siden den startede op sidste uge.

Særligt hvis man svarer på en iPad eller iPhone, kan der være en udfordring. Systemet bruger p.t. det, man kan kalde en »dobbelt-scroll«-funktion – man kan scrolle op og ned i selve feltet med tekst eller med spørgsmål, men man kan også scrolle op og ned helt ude til højre – hvor det så er hele hjemmesiden, man scroller på. Man kan således opleve, at man inde i selve feltet ikke kan komme »ned« til den knap, der fører én videre til næste side – det løses ved at scolle ned ude til højre, så hele hjemmesiden scrolles ned.

Dette skulle gerne medføre, at man kan udfylde spørgeskemaet. Men skulle du opleve problemer – eller har du spørgsmål, idéer, kommentarer eller andet omkring undersøgelsen – så vil vi være rigtig, rigtig glade for, at du kontakter os enten på telefon eller mail.

Tak for hjælpen

Der er som sagt mange spørgsmål i undersøgelsen, og vi er helt klar over, at det tager lidt tid at komme igennem alle spørgsmålene. Det har imidlertid en helt uvurderlig betydning for vores arbejde med at bevare og styrke Dragør Nyt for fremtiden – og du skal have mange tusind tak for at bruge din kostbare tid på at hjælpe os med at udvikle avisen. For vi kan ikke gøre det uden dig.

Som en lille ekstra tak for deltagelsen i undersøgelsen vil der blandt alle deltagere blive trukket lod om et gavekort på 1.000 kr. til et af Dragørs skønne spisesteder.

Afslutningsvis skal der i den forbindelse lyde en opfordring til alle vores læsere om at bruge det lokale erhvervs-, handels- og kulturliv. Når vi handler lokalt, sikrer vi en levende by også i fremtiden. Og bruger I tilmed vores annoncører, så er der også håb for, at Dragør Nyt kan udkomme i fremtiden.

Med venlig hilsen

Henrik Askø Stark

Dragør Nyt