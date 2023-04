Dragør og dobbeltmordene

Et velbesøgt foredrag blev afholdt i aktivitetshuset i sidste uge

Onsdag 22. marts havde Arrangementsgruppen i Dragørs Aktivitetshus inviteret Christine Jønck og Dines Bogø til at komme og fortælle om deres nye bog »De udødelige Dobbeltmord«. Men da Christine Jønck pga. en ondartet halsbetændelse desværre måtte melde afbud, var det Dines Bogø, der alene måtte fortælle.

I cirka to timer – uden manuskript – fortalte Dines Bogø med sit sædvanlige engagement, mens han fremviste en masse fotos, der medvirkede til at klargøre den lidt indviklede sag.

Dobbeltmord på Peter Bangs Vej

Foredraget begyndte med Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej i 1948, der var det mest kendte af de to, der blev gennemgået denne dag. Sagen er fortsat officielt uopklaret.

En særlig vinkel på dette mord var en forbindelse til Dragør, og her lagde Bogø mange nye og spændende aspekter frem. Herunder de såkaldte »dobbeltruter« over Øresund, hvor den myrdede kontorchef Jacobsens firma benyttede sig af, at de fra Sverige kunne importere klædestof uden om told- og skattevæsenet – og ikke mindst uden om aftalen med øvrige firmaer om en fordeling af det sparsomme klædestof.

Fra blandt andet Villa Pax på Annasvej i Dragør kontrollerede man disse særlige – og ikke officielt kendte ruter.

Var det årsagen til, at han og hustruen blev myrdet? Nej, det omhandlede våben, som to store interessegrupper forsøgte at opkøbe, samt dertil både politik og økonomi. Kontorchef Vilhelm Jacobsen var blot kommet i klemme i den forbindelse.

Endnu et dobbeltmord

Var der så en forbindelse til det dobbeltmord, der foregik to måneder senere i Køge Bugt? Ja, ifølge Bogø var det den samme gerningsmand, men han blev kun dømt for det ene. Det officielt uopklarede mord i februar 1948 måtte ikke opklares af »hensyn til rigets sikkerhed« ... og det var to særdeles indflydelsesrige personer med tilhørsforhold til Christiansborg, som sikrede, at det ikke skete.