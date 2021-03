Borgmester Eik Dahl Bidstrup, V.

Dragør skal have ny borgmester

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har valgt at stille op til posten som formand for Krifa

Til efteråret går hele landet til kommunalvalg. I Dragør er der på forhånd lagt op til en åben og spændende valgkamp – og sammensætningen i kommunalbestyrelsen har gennem mange år betydet, at det afgørende flertal og konstitueringen som regel først er faldet på plads efter lange forhandlinger.

En ting står imidlertid helt klart allerede nu: Dragør får en ny borgmester. Eik Dahl Bidstrup, der har beklædt posten siden valget i 2013, har nemlig meddelt, at han pr. 1. juni 2021 agter at skifte borgmesterposten ud med formandsposten for Kristelig Fagbevægelse, Krifa. Beslutningen skal dog vedtages på Krifas repræsentantskabsmøde den 28. maj – Eik Dahl Bidstrup er imidlertid indstillet af en enig hovedbestyrelse – og er eneste kandidat.

Bliver Eik Dahl Bidstrup valgt, betyder det i praksis, at kommunalbestyrelsen senest fra den 1. juni skal finde en ny borgmester, der således skal varetage posten de resterende syv måneder af valgperioden – og altså i selve valgkampen.

Bag den nuværende konstituering står fire af kommunalbestyrelsens fem lister – og hvordan man løser denne opgave, må den kommende tid vise. Samtidig skal partiet Venstre, som Eik Dahl Bidstrup repræsenterer, også have ny spidskandidat.

Til Drag-ør Nyt fortæller en både rørt og glad Eik Dahl Bidstrup, at det har været en både let og svær beslutning. Han betegner den nye stilling som et drømmejob – men betoner også, at oplevelserne som borgmester i Drag-ør i de seneste syv år har været et unikt privilegium, der har givet ham uvurderlige oplevelser og erfaringer – og han er dybt taknemmelig over og fuld af respekt for den tillid, borgerne har givet ham.

Samtidig udtrykker Eik Dahl Bidstrup stor glæde over, at han kan forlade borgmesterposten på et tidspunkt, hvor kommunen er i god gænge. Han fremhæver især, at ikke bare har man styr på økonomien – han oplever, at man i dag i kommunalbestyrelsen har et meget velfungerende samarbejde, som han har været særdeles taknemmelig for under det seneste års coronakrise.

Borgmesteren har i forbindelse med offentliggørelsen af sin beslutning skrevet et personligt indlæg.

HAS