Dragørfægter med fornemme præstationer

Rasmus Ladefoged kvalificerer sig til kårdefægtning ved både europa- og -verdensmesterskaberne i kategorien kadet

Den 16-årige Rasmus Lade-fogeds præstation har i sæsonen været virkelig bemærkelsesværdig. Den talentfulde fægter fra Dragør vandt i november måned sidste år guldmedaljer både individuelt og for hold ved danmarksmesterskaberne i fægtning.

Fægtesport er en af verdens hurtigste sportsgrene. I mange tilfælde så hurtig, at øjet ikke kan følge med. Det sætter høje krav til hurtighed, teknik og reaktionsevne.

Sporten er delt i tre våbenklasser: Fleuret, kårde og sabel. Rasmus Ladefoged fægter med kårde, som med sine 90 cm er det tungeste – og dermed også det langsomste – af de tre våben.

På spidsen af kården sidder en lille fjederkontakt, der registerer træffere. Kårdens fjederkontakt skal registrere træffet til at være sket med et tryk på 750 g for at sætte et »touché«.

Kården er det våben, der kommer tættest på de oprindelige duelvåben både af udseende og af måden at fægte på. Der er ingen angrebsret. Det vil sige, at den, der rammer først, får point. Derfor kan begge fægtere også – modsat på fleuret – få point samtidigt.

I modsætning til de to andre våben kan man med kården træffe sin modstander overalt på kroppen.

Fægteren, der først når fem touchéer, vinder kampen.