Dragørs nye borgmester

Stolt mormor

Helle Barth, der lige er fyldt 58 år, er uddannet bibliotekar og er master i biblioteks- og informationsvidenskab.

Hun er gift og har to døtre og to børnebørn.

Kultur, biblioteker og bøger fylder meget i familien, og hun fortæller med et smil, at når parret i sin tid var på ferie med deres to piger, skulle de altid besøge kirker. Bagefter »parkerede« de far på en café, mens pigerne fik lov at gå på shopping med mor.

De to børnebørn er begge drenge på henholdsvis to og seks et halvt år, og der kommer et særligt glimt i Helle Barths øjne, når talen falder på dem.

Men det er ikke alene hende, der er stolt af børnebørnene – det går også den anden vej. Med et grin fortæller hun, at da den største af børnebørnene for nylig var med sin mor ude for at købe sko, kiggede han op på ekspedienten og sagde med patos:

»Ved du, at min mormor er borgmester?«