Vi har modtaget:

Dragørs økonomi

Replik til Konservatives katastroferetorik om den kommunale økonom

Vi nærmer os valgkamp, og desværre er Konservative i Dragør i gang med at tale kommunens økonomi ned. Dette sker endda kun få måneder efter, at Konservative gik med i et budgetforlig i enighed med alle andre partier i kommunalbestyrelsen.

Men lad os se på realiteterne.

De Konservative har ret i, at det ikke gik for godt med økonomien i Dragør Kommune for cirka halvandet år siden. Derfor gik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) i gang med en større oprydning, som førte til, at liste T gik ind i konstitueringen.

Vi åbnede budgettet for 2020 og lavede en hård opbremsning. Derfor kunne vi også berolige Indenrigsministeriet med, at vi allerede havde taget nødvendige skridt til at vende skuden, da ministeriet løftede pegefingeren i august 2020.

Situationen var kritisk tilbage i efteråret 2019

Som påpeget i borgmesterens indlæg i Dragør Nyt var baggrunden på driftssiden blandt andet et ekstraordinært stort og uventet udgiftsbehov i forbindelse med store udgifter til det specialiserede handicapområde og øgede udgifter i ældreplejen – i øvrigt i lighed med de fleste af landets kommuner.

På anlægssiden havde færdiggørelsen af svømmehallen og renovering af Hollænderhallen belastet likviditeten.

Så jo. Likviditeten var udfordret, og det medførte, at Dragør Kommune fik lov til at optage et lån på 20 mio. kr. særskilt rettet mod kommuner med trængt likviditet. Det skete helt tilbage i september 2019.

Ansættelsesstop, tilbageholdenhed og nedskæringer

AOTV indgik et stramt budgetforlig i efteråret 2019 og genåbnede i foråret 2020 budgettet som følge af corona-pandemien. Formålet med genåbningen var at sikre, at der var styr på driftsøkonomien.

AOTV igangsatte tillige en række strukturelle analyser for at sikre, at der også på længere sigt var styr på driftsøkonomien. Og initiativerne har båret frugt. Vi er ikke i hus endnu, men direktionen arbejder målrettet på at opfylde kommunalbestyrelsens ønsker om en sund og styrket økonomi. Derfor vokser kommunens likviditet måned for måned, som det også fremgår af de Konservatives indlæg.

Med et stadig større driftsoverskud vil likviditeten øges yderligere, og set i lyset af at Dragør Kommune ikke har nettogæld, idet borgerne har indefrosset mere i grundskyld, end kommunen har lånt til finansieringen, så ser fremtiden lys ud.

Lever kommunen af lånte penge?

Nej – Dragør Kommune kører med overskud på den kommunale drift.

I 2019 var overskuddet dog kun på cirka 5 mio. kr., og det er alt for lidt, når kommunen også skal vedligeholde sine bygninger og investere i fremtiden.

Hvad så med de lån, som de Konservative skriver om? Lever vi faktisk for lånte penge på afgrundens rand?

Det afhænger vist af øjnene, der ser. Det er jo korrekt, at vi optager lån til at finansiere de indefrosne ejendomsskatter og lån til ældreboliger.

Er det farligt for kommunen? Nej, det er det ikke.

Lånene til ejendomsskatterne indfries løbende i takt med, at husene sælges, og lån til Enggården finansieres af beboerne over huslejen. De belaster altså ikke kommunens økonomi.

Lån til at afværge følgerne af corona

Vi har også optaget et lån på 15 mio. kr. til at imødegå de økonomiske udfordringer for kommunen som følge af coronakrisens påvirkning af beskæftigelsen i lufthavnen. Det er lovbefalede udgifter, som kommunen skal afholde. Det kunne vi vælge at klare med alvorlige nedskæringer og herunder ikke mindst fyringer af kommunens ansatte.

Men AOTV har ikke valgt at dække udgiften til arbejdsløse med at sende endnu flere ud i arbejdsløshed og forringe den kommunale service. Vi har valgt at optage lån, som betales tilbage i takt med, at coronakrisen aftager, og forholdene normaliseres økonomisk – også i Dragør.

Politisk forskel mellem AOTV og C

Konservative stemte imod optagelse af lån til at imødegå stærkt øgede omkostninger til dagpenge m.m. Konservative ville hellere skære dybt i antallet af medarbejdere i kommunen.

Sikker drift og klogt styret økonomi

Grundlæggende er vi enige med De Konservative om, at fremtiden for Dragør Kommune forudsætter en sikker drift og klogt styret økonomi.

Det afspejlede sig i den historiske budgetaftale mellem alle kommunens partier for 2021–2024.

Lad os gentage kunststykket med en fælles budgetaftale til efteråret – og lad os føre valgkamp på den politik, vi hver især ønsker fremmet til gavn for Dragør Kommune.

Så, kære Konservative, stop nu snakken om, at kommunens økonomi er på fallittens rand, og at vi lever på lånte penge – hvis det havde blot antydningen af at være en realitet, havde I vel ikke selv stemt for kommunens budget.

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup (V – borgmester), Helle Barth (V), Kim Dupont (V), Erik Skovgaard Nielsen (formand for Venstre i Dragør), Peter Læssøe (T – 1.-viceborgmester), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Ann Harnek (T), Kristine Bak (formand for liste T), Nicolaj Bertel Riber (A – 2.-viceborgmester), Lisbeth Dam Larsen (A), Ole Hansen (A), Pia Voel (formand for Socialdemokratiet i Dragør), Morten Dreyer (O – formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget og formand for Dansk Folkeparti i Dragør) samt Anne Funk (O)