Den gule by

Dragør gamle by er kendt som en gul by – lokalt omtalt, som dem dernede i de gule huse.

Der eksisterer ganske vist en anden gul by, kendt blandt andet fra Olsenbanden-film, nemlig Den gule by eller »Kineserbyen«, der ligger på DSB’s store jernbaneterræn ved Hovedbanegården. Den er bygget til jernbanefunktionærer og ikke til søfolk, som i Dragør. Og sandheden er vel, at der faktisk findes mange andre gulkalkede eller gul-malede byer og bygninger i Danmark. Tænk bare på Skagen og Nyboder i København.

Kalkning er en ældgammel måde at vedligeholde husmure på. For eksempel er mange danske bondegårde kalkede hvide – råmaterialets rene farve.

Kalk adskiller sig fra enhver anden behandling ved sin fløjlsbløde karakter og sin overflade, der reflekterer lyset.

Forklaringen på den lyse gule kalkning i Dragør er simpel og del af en århundreder gammel tradition. Den gule okker findes mange steder i jorden i Danmark og har været et forholdsvis billigt farvepigment ved kalkning.

Dragørs meget lyse gule farvetone er imidlertid speciel – en særlig Dragør-karakter – der signalerer lys, himmel og hav, og det passer jo fint til en skipperby på en flad ø med stor himmel.

I Skagen bruges en mere mørk gul farve, der påføres med cement-, acryl- eller silikat-maling, og der anvendes sjældnere kalkning. I Nyboder er farven nærmest rødgul, fordi kalken er tilsat jernvitriol. I Dragør dominerer den lyse okkerfarve, som er med til at skabe byens helhed. Der findes dog også enkelte hvidkalkede huse.

Nogen har spurgt, om man altid har kalket husene i lys gul i Dragør?

Vi ved, at i hvert fald i sejlskibstiden i 1700- og 1800-tallet har husene været denne farve – og nogle gange endda næsten hvidgule.

I øvrigt er Dragør-traditionen, at man altid kalker en gang hvidt, inden to gange lys okker – netop for at gøre murfladen lys og reflekterende.

Den lyse, gule farvetone på husene kendes fra malerier fra sejlskibstiden, for eksempel af Eckersberg og Exner.

Kalk er som sagt et godt gennemprøvet materiale at behandle husemure med.

Kalk binder godt på mursten og indeholder ikke giftige dampe. Kalkning kan typisk holde otte år, inden ny kalkning må foretages.

Den store fordel ved kalk er dog, at den uden sammenligning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling. Dvs. at fugt uhindret kan vandre såvel indefra som udefra og ikke medfører fugtskader og frostsprængninger. Silikat-maling ånder ikke ligeså godt, og den kan ikke fjernes og fremtræder med et dødt farveskær. Behandling med olie- eller vandbaserede materialer vil ofte give anledning til ærgrelser, fordi muren ikke bliver diffusionsåben, og der ophobes fugt, så puds og maling skaller af ved frost. Og det bliver ved, uanset ny overmaling.

Så kære husejer – brug helst den traditionelle Dragør-kalkning, når du skal vedligeholde eller renovere din murfacade.

Jeg kan i øvrigt henvise til Center for Bygningsbevaring i Raadvad, »Anvisninger i bygningsbevaring, Kalkning med hvidtekalk og kalkfarver på facader« ved Søren Vadstrup, januar, 2010.

