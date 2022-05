Frem til 1900-tallet var der normalt ikke beboelse på tagetagen, og husene havde ingen kviste. Tagetagen var ikke opvarmet, men blev kun brugt til opbevaring af skibsudstyr og fiskeredskaber m.m. Flere steder i den gamle by kan man se små lemme øverst på gavlen, hvor man kunne stikke sejlstag o.a. ind. På dette tidspunkt var der kun sparsom villabebyggelse uden for den gamle bydel, som endnu var beboet af jævne folk, søfolk, fiskere og håndværkere.

Efter 2. verdenskrig skete der i 1950’erne og frem en betydelig byudvikling i Dragør. Interessen for at bo i Dragør blev stor. Også i den gamle by begyndte nye familier at flytte ind, og de traditionelle beboere rykkede ud. De nye tilflyttere havde ikke samme spartanske livsstil, som de gamle beboere havde. Man ønskede at bo moderne og mere bekvemmeligt og fremfor alt at skaffe sig mere plads i de gamle huse. Derfor begyndte man at inddrage tagetagen til beboelse og at opføre tagkviste for at skaffe lys til 1.-salen.

I 1960’erne og 1970’erne var tendensen ved at løbe løbsk. Behovet for plads syntes umætteligt. Folk ansøgte om kviste i alle mulige udformninger. Kommunens arkitekt, Povl Abrahamsen, så udfordringen og udarbejdede den første bevarende lokalplan. Her anviste han på konstruktiv vis fire typer kviste, der passede til den traditionelle byggeskik.