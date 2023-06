El-ladestandere

Alle landets kommuner har pligt til på de kommunale parkeringspladser at sørge for adgang til el-ladestandere

Politikerne i Dragør Kommune tog onsdag den 7. juni hul på beslutningen om rammerne for udbud af ladestandere, som kommunen er forpligtet til at oprette inden udgangen af 2024.

Ifølge Klimarådet er det afgørende, at det offentlige indtager en aktiv rolle i forhold til at skabe gode og attraktive rammer for opladning af elbiler.

Ladestanderbekendtgørelsen stiller en række krav både til private og det offentlige i forbindelse med nybyggeri. Derudover er der en bestemmelse, der forpligter kommuner til at etablere mindst en el-ladestander ved kommunale bygninger, der ikke er beboelse og har mere end 20 parkeringspladser.

I Dragør Kommune er der 12 områder, der lever op til disse krav.

Kommuner må ifølge lovgivningen ikke selv drive el-ladestanderne – opgaven skal udbydes til en operatør.

Udbud

Et enigt Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) besluttede på deres møde at følge Dragør Kommunes rådgiveres anbefaling om et offentligt udbud for en 10-årig periode.

I udbuddet stilles der krav til, at virksomheden, der skal drive ladestanderne, har fleksible betalingsløsninger, og at der forberedes til etablering af flere ladestandere, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er ligeledes krav om, at der kommer et ensartet udtryk i hele kommunen, og at der tages særligt hensyn til indpasning i bevaringsmiljøer. Kommunen sætter alene arealerne til rådighed – og medvirker ikke til finansieringen.

Desuden anbefales forvaltningens indstilling om, at man gennemfører udbuddet og efterfølgende orienterer om, hvem vinderen er.

Til gengæld fulgte man ikke forvaltningens instilling om kun at lade ladeinfrastrukturen i de 12 områder, hvor kommunen er forpligtet til at etablere ladestandere, indgå i udbud.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten og Venstre foreslog, at der ud over i de 12 områder ligeledes gives option på at etablere ladestandere ved Maglebytorv, på Vestgrønningen og ved masteskurene på Prins Knuds Dæmning.

KBEU’s anbefalinger skal behandles i Økonomiudvalget på torsdag, den 15. juni, inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning på sit møde torsdag den 22. juni.

Markedsdialog

De 19 leverandører, der tænkes at kunne være interesseret i at byde ind på opgaven, er blevet inviteret til at deltage i dialog på kommunens hjemmeside, hvor de har fået en række spørgsmål.

Fire af de 19 virksomheder har svaret – og det giver et indblik i, hvad man forvente af udbuddet.

Tre ud af de fire virksomheder, der har svaret på spørgsmålene, oplyser, at de påtænker at byde ind på alle 12 områder. Dog står det klart, at parkeringspladserne ved Hollænderhallen, Kongelundshallen samt ved Café Sylten er mest interessante for virksomhederne.

Dragør Rådhus, Havneparkeringspladsen, de tre skoler og en række institutioner samt Enggården er blandt de steder, som synes at være mindre tiltrækkende for virksomhederne.

En virksomhed svarer, at opladning kun vil være attraktivt for ansatte de pågældende steder, mens en anden virksomhed vurderer, at der blandt dem, der ankommer i bil, vil være mange, der parkerer i længere tid. Virksomheden sætter samtidig spørgsmålstegn ved medarbejdernes transportvaner. Deres antagelse er, at cykling eller kollektiv transport er disses fortrukne transportmiddel.

Ingen lynladere

En af de fire virksomheder, der har medvirket markedsdialogen, har udtrykt interesse i af at etablere ladestandere i andre områder, end dem der er udpeget af kommunen. Det drejer sig om de tre områder, som KBEU anbefaler kommer med i udbuddet – nemlig Maglebytorv, på Vestgrønningen og Prins Knuds Dæmning.

Ingen af de fire virksomheder, der har medvirket, er interesseret i at etablere lynladere med en ladeeffekt på mere end 100 kW i Dragør. En respondent forklarer, at der flere steder kan forventes en længere parkeringstid, end normalt. Virksomheden tilføjer, at det vil være mere relevant at etablere hurtigladere på 50 kW.

Nutidens forskellige elbilsmodeller har forskellige ladehastigheder og batteristørrelser. En lynlader vil typisk kunne oplade en elbil på cirka 30 min., mens man må forvente noget længere tid på en hurtiglader.

TM