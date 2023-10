Elbusser på linje 35

Mindre udledning

Kørslen med de nye eldrevne Yutong E12-busser sker emissionsfrit – der vil altså hverken være lokal udledning af CO 2 eller luftforurening fra busserne. Og da elmotorer samtidig også støjer mindre, vil selve køreoplevelsen blive mere behagelig for både kunder og chauffører.

Ifølge kommunens opgørelse på baggrund af køreplanstimer med de nye elbusser på vejen er 43% af busdriften i Dragør Kommune nu eldrevet. Det skulle svare til, at elbusserne på linje 35 giver Dragør Kommune en samlet årlig CO 2 -besparelse på 130 ton, hvorved kommunen sammen med Movia vil bidrage til at indfri målsætningen om en national CO 2 -reduktion på 70% inden 2030.

