Elevbesøg i aktivitetshuset

Eleverne fik til opgave at interviewe både 8.- og 9.-klasserne, voksne mellem 25 og 50 år – samt de lidt ældre, som gav anledningen til besøget i aktivitetshuset.

En del af spørgsmålene havde Henrik Marseen forberedt på forhånd, da det kan være svært for et barn at stille spørgsmål om en periode i livet, som de selv kun er på tærsklen af. Dog supplerede mange af eleverne med spørgsmål, når de blev inspirerede eller nysgerrige.

Da eleverne dukkede op på Wiedergården, var der adskillige frivillige, der ventede.

»Vi følte os i den grad velkomne og taget godt imod,« fortæller Henrik Marseen til Dragør Nyt.

Samtalerne blev meget forskellige – selvom spørgsmålene var ens.

»Når først de begyndte at fortælle om deres liv, røg de hurtigt ud af en tangent, men det skal der også være plads til,« lyder det fra Henrik Marseen, som fortæller, at rigtig mange af eleverne bagefter kunne fortælle om spændende historier fra en tid, der er ret meget anderledes, end den de selv lever i.

Ved forløbets evaluering fredag eftermiddag kunne eleverne blandt andet fortælle om, hvordan man ikke rigtig havde en teenageperiode dengang – man gik simpelthen fra barn til voksen med et slag. Mens andre kunne fortælle om en helt anderledes skoletid med kæft, trit, retning og spanskrør.

Begrebet curlingbørn kom også op. Henrik Marseen fortæller herom, at det berømte Kennedy-citat »spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land,« rammer det meget godt.

»Det var ret vildt at høre en sjetteklasseselev reflektere over dette. At man ydede mere dengang og ikke forventede så meget, som man gør i dag,« siger Henrik Marseen.

Oplevelse for lærerne

Lærerne fra Dragør Skole fik også selv en oplevelse, de aldrig vil glemme – nemlig da de fik Verners livshistorie – eller så meget som han nu kunne nå at fortælle på en halv time.

Verner gik ud af Dragør Skole for 80 år siden. Som 16-årig hjalp han med at skjule jøder, før han selv måtte flygte til Sverige, hvor han tilsluttede sig Den Danske Brigade.

Af hans deling på 5.000 mand er han den eneste, der er i live i dag.

»Det var meget rørende,« siger Henrik Marseen.

Både børn og voksne fra skolen opdagede i løbet af forløbet, hvor meget Dragørs Aktivitetshus har at byde på. Der er over 80 forskellige aktivitetshold – med alt fra motion, madlavning til bordtennis, håndarbejde og meget mere.

»Der er altså næsten ikke et fag på elevernes skoleskema, der ikke har en praktisk dimension her, så det skal vi gå videre med,« oplyser Henrik Marseen og tilføjer, at læringen også kunne gå den anden vej.

Dragør Aktivitetshus efterlyser for eksempel nogen, der kan undervise i brug af mobiltelefoner.

»Og netop der har vi jo en masse eksperter,« slutter Henrik Marseen med et grin.