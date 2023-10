Elever gennem spildevand

Store Magleby Skole fik i sidste uge besøg af et mobilt videnskabscenter, hvor skolens 3.- og 5.-klasser fik et indblik i naturvidenskabens spændende verden.

To containere blev sat op ved skolen, og i dem blev der foldet interaktive læringsrum ud. Hver container havde sit eget fokusområde, der tog eleverne med på en opdagelsesrejse ind i centrale temaer såsom klimatilpasning og vandforsyning.

Den ene container inviterede eleverne ind i et kæmpe toilet- og kloaksystem, som de skulle kravle igennem.

I den anden container var det vandets verden, der gennem en model, for hvad der sker, hvis et skybrud rammer byen, skulle udforskes.

3.-klasserne havde et tema om vandets vej i byen, mens 5.-klasserne koncenterede sig om klimaforandringer. Begge temaer må siges at være relevante her i byen med tanke på de seneste års diskussioner om stormflod og kystsikring.

Forløbende var bygget op omkring praktiske aktiviteter, hvor eleverne gennem samarbejde og konkurrence skulle få et dybere indblik i klimaforandringernes påvirkning af vandforsyningen, og hvad der kan gøres for at finde tilpasning på disse ændringer.

Det mobile videnskabscenter er et initiativ skabt i samarbejde mellem Hovedstadens Forsyning og Københavns Kommune med visionen om at skabe en bæredygtig generation, der er klædt på til at tackle fremtidens klima- og ressourceudfordringer.

RMP