En Dragørkunstner

Billedkunstner med verdensformat og et stort ego

Af Claus Ehlers

Billedkunstner Flemming Brylle er kendt af mange i det lokale samfund.

For et par år siden flyttede han fra den store villa på Jægervej til nyt domicil på Mindegården i det gamle Store Magleby. Der har han indrettet sig privat og er netop ved at åbne sit galleri i den gamle, hyggelige købmandsbutik på Smedebakken, Ndr. Kinkelgade 19.

Forinden havde han åbnet »Galleri Brylle« i Rotunden på A. P. Møllers Allé – men det blev en kort fornøjelse, da corona-pandemien satte en kæp i hjulet på de planlagte aktiviteter.

Flemming Brylle har gennem livet været utrolig aktiv som billedkunstner og med figurativ kunst – specielt i bronze. Selv om han for nylig rundede 88 år, er aktivitetsniveauet fortsat i højeste gear.

Flemming Brylle holder sit kunstneriske talent vedlige blandt andet ved afholdelse af regelmæssige kurser i croquis-tegning med ligesindede i sit atelier.

Skulpturen »Hyldest til Moderskabet« er skabt, og drømmen er at få den opstillet i megaformat støbt i fem tons bronze. Gerne på en offentlig plads eller ved en relevant institution eller virksomhed – og naturligvis helst i Danmark.

Lysets sten

Flemming Brylle har gennem en snes år arbejdet med et helt specielt projekt, som er en helt ny form for gravsten som en kristen skulptur.

Stenen er skabt i italiensk skifer og har et fuldt åbent kors. I dagslys fremtræder korset tydeligt, og når solen går ned, oplyses korset med indbygget skjult, diskret lys, styret af en solcelle.

Flemming Brylle har allerede sikret sig en plads på Store Magleby Kirkegård, hvor skulpturen skal lyse op for ham selv og hans afdøde hustru Helga.

»Men det haster ikke,« siger den livsglade billedkunstner med et smil.