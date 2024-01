En frisk dukkert

Dan Larsen, som er en af Drag-ør Nyts læsere, har sendt dette billede fra Dragør Søbad.

Det skønne motiv blev fanget, da han mandag den 8. januar var på søbadet for at vinterbade i det kolde vand.

Sidder du også med et herligt foto her fra Dragør, modtager vi også gerne dit foto her på redaktionen hos Dragør Nyt.

Vores e-mailadresse er: redaktion@dragoer-nyt.dk