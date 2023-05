En købmand takker af

Når Irma på Kongevejen på søndag den 14. maj endegyldigt lukker dørene, er det ikke alene afslutningen på en epoke for butikslivet i Dragør. Der bliver også sat foreløbigt punktum for en karriere inden for dagligvarebranchen, der for købmand Mogens Christensen tog sin begyndelse i midten af 80’erne. Det var nemlig han begyndte som elev i Irma på Halmtorvet på Vesterbro – en rejse, der har ført ham rundt i så mange forskellige butikker, at han ikke længere har overblik over antallet.

Men det har altid været Irma. Først som elev, så som butiksassistent med sit første job som udlært i Rødovre Centrum i 1987, siden i mange andre butikker, blandt andet som souschef og som leder – og afslutningsvis den seneste håndfuld år som købmand i butikken i Dragørs centrum.

Når det nu skulle ende, som det er gjort for butikskæden, så ser Mogens Christensen tilbage på årene i Dragør ikke bare med vemod, men også med stolthed og glæde. For da han kom til, var det en butik i krise – en krise, som man fik vendt fra underskud til overskud.

God personalegruppe

Købmanden fortæller, at tiden i Dragør har været en fantastisk rejse.

Han kom til en butik, der var udfordret på mange planer – og i den tid, han har været her, er den endog blevet nomineret som årets Irma-butik hele to gange. Som årsag til dette peger Mogens Christensen på en rigtig god personalegruppe, der med flid og dygtighed har formået at give kunderne det, de gerne vil have. Man har bestræbt sig på at lytte til ønsker og behov.

Under corona gik det godt for hele branchen, og det seneste år har tilsvarende været udfordrende for alle. Men Irma Dragør har hele vejen igennem præsteret, og det er hans klare formodning, at hvis hele kæden havde klaret sig som her, så var den ikke blevet lukket ned.

På det uundgåelige spørgsmål om, hvorfor man fra Coops side i den situation vælger at lukke netop butikken i Dragør helt ned, peges der som det umiddelbare svar på de manglende parkeringsfaciliteter.

Med de planer for Coops fremtidige struktur, der tegner sig, er det for Mogens Christensen svært at se, at man skulle kunne lave en discountbutik med de forhold, der gælder i dag. Og med den nyetablerede SuperBrugsen på Krudttårnsvej in mente forekommer en Brugsen heller ikke oplagt.

Han understreger, at han som alle os andre intet konkret kender til ledelsens fremtidsplaner for ejendommen – men at han med sine næsten 40 år i kæden ser det som en rendyrket katastrofe, at Irma nu lukkes helt ned.

At være købmand i Dragør har været specielt – en provinsbutik så tæt på København, hvor vejr og turister spiller meget ind på omsætningen. Når vejret er godt, strømmer det ind med folk i gaden, og de handler også ofte ind i Irma.