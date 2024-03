En mand med sin guitar

Steffen Brandt-aften i Dragør Kirke

Tirsdag den 12. marts afholder Steffen Brandt, der er mest kendt som forsangeren i bandet TV-2, musikalsk foredrag i en udsolgt Dragør Kirke.

Aftenens foredrag tager udgangspunkt i TV-2’s store sangkatalog og skildrer Danmark, når det er bedst, og kærligheden, når den rammer hårdest.

Titler såsom »Bag duggede ruder«, »De første kærester på Månen« og »Kys det nu, det satans liv« er blot et lille udsnit af de sange, som Steffen Brandt gennem over 40 år har bidraget med til den store samtidsfortælling. Og det kan gå hen og blive en underholdende aften, når han med satire og nærvær, sange fra hjertet fortæller historier fra det nogle gange lige lovligt virkelige liv. Men som Steffen Brandt selv siger: »Der er ingen grund til at råbe ulven kommer eller jagt med gevær. Vi kommer nu – som før – som altid – med fred.«

Ud over Steffen Brandt (vokal og guitar) deltager også musikerne Anne Hjort (kor og guitar) samt Dan Hemmer (piano).

TM