Nyt fra kegleklubben VSK Dragør:

En sløj sæsonstart

Mandag den 19. september skød VSK keglesæsonen i gang med besøg fra Kifa 1 på hjemmebanen i Hollænderhallen.

VSK sluttede sidste sæson på en 4.-plads midt i 2. divison øst og får således endnu en sæson i samme division.

Krifa 1 sluttede sidste sæson på en 3.-plads med ni point mere, end VSK gjorde.

Spillerne havde set frem til at komme tilbage på banen, men desværre skinnede det ikke igennem i deres spil.

Jørgen Risnæs var den første mand på banen for hjemmeholdet. Han skulle møde Brian Kisum fra Kifa, men tabte kampen med 831 kegler til Kifa-spilleren, der fik 844 kegler.

Det stod klart, at VSK’s Benny Trasborg ikke kunne følge med sin modstander, Louise Jørgensen. Han nåede at få 218 kegler, inden reserven, Mathias Johansen, kom på banen – men han klarede det dog ikke meget bedre. Med en scorer på 597 kegler opnåede de to VSK’ere sammenlagt 815 kegler. Louise Jørgensen vandt sikkert med 847 kegler.

John Nilsen fik 690 kegler og tabte til Kifa-spilleren Michael Kreutzfeldt, der fik 871 kegler.

Der var dog point til VSK, idet sidste mand på banen, Allan Mogensen, fik 880 kegler, mens hans modstander, Birgitte Kreutzfeldt, fik 862 kegler.

VSK tabte kampen med 2–8, og keglerne blev 3.216–3.424.

VSK-spillerne skal forsøge at rette op på den dårlige start, når de i dag, onsdag den 28. september, møder RKK 2 i Roskilde.