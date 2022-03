Vi har modtaget:

Er Dragør ved at miste sin perle?

Dragørs gamle by og havn er charmerende og vidunderlig, og byen betegnes ofte i folkemunde som »Perlen ved Øresund«.

Og sandt at sige er det en perle af en særlig og ædel karat. Det blev officielt anerkendt i 2013 ved tildeling af det brune Johanneskors til Dragør Gamle By som en vejviser, der ville være en omvej værd at besøge. Og fem år senere i 2018 modtog byen Europa Nostras kulturarvpris for: »En vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragør gamle by og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur.«

Efterfølgende er Dragør blevet optaget på UNESCOs tentativliste for verdens kulturarv, der står for at kunne blive realiseret inden for få år.

Denne perlerække af kulturmæssige anerkendelser synes nu at være brudt af kommunalpolitiske spilfægterier, hvor andre hensyn øjensynligt tages til indtægt.

På kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts blev det vedtaget, at Dragør Kommune ikke arbejder videre med optagelse af Dragør på UNESCOs verdenskulturarvliste.

Danmark har siden 1995 opnået at få i alt fem seværdigheder på UNESCOs verdenskulturarvliste – Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Jellingstenene, Christiansfeld og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland – alle nationale klenodier, som hele Danmark kan være stolte af.

Tænk hvis Dragør gamle by og havn kunne være blevet den næste! Tænk hvis den tidligere »lorteø«, Amager, kunne få en sådan enestående anerkendelse.

Det ville have medvirket til national og lokal stolthed uden sidestykke. Det er nok værd at tænke over!

»Evigt ejes kun det tabte«.

Med venlig hilsen

Claus Ehlers