Eventyrligt foredrag

Udstilling og koncert

Borgerforeningens næste mandagsmøde finder sted den 11. september kl. 19, hvor der vil være både koncert og udstilling.

I anledning af Shu-bi-duas 50-års-jubilæum vil en række kunstværker skabt af den afdøde forsanger i Shu-bi-dua, Michael Bundesen blive udstillet i Beghuset.

Udstillingen vil indeholde en række helt særlige værker, der bærer genkendelige titler såsom: »Storken er en dejlig flyver«, »Dogshit in my garden«, »Jeg er fluen«, »Vuffelivov«, »Fed Rock« og »Tog op på Louisiana for at glo på lidt kunst« – naturligvis inspireret af de folkekære og finurlige sange, med hvilke gruppen gennem årtier har bidraget til den danske folkesjæl.

Kunsten bliver på denne aften akkompagneret af et herligt musikalsk genhør med en perlerække af de store hits, der, som Shu-bi-dua særlig fra midten af 70’erne til starten af 80’erne gjorde til hvermandseje landet over.

Musikken leveres af gruppen Shubiduo, der består af Carsten Rønnest samt Bosse Hall Christensen, der var med til at danne Shu-bi-dua sammen med Michael Bundesen og Michael Hardinger tilbage i 1973. Bosse Hall Christensen var manden bag gruppens gakkede tekstunivers og de herlige covers på de første mange albums.

Deltagergebyr. Se mere i annoncen på side 2.