Vi har modtaget:

Fælles udfordringer – fælles løsninger

»Fælles om Dragør« er Socialdemokratiets valgslogan, men det bør også være rammen for budgetforhandlingerne

Budgetforhandlingerne for det næste år ligger lige rundt om hjørnet. For Socialdemokratiet er det en ambition, at kommunalbestyrelsen gentager succesen fra sidste år og enstemmigt vedtager budgettet for 2022.

Det kræver naturligvis, at alle partier er klar til at lytte til hinanden og ikke mindst er indstillet på også at bøje sig mod hinanden. Demokrati er samtale – lad os sammen huske

på det.

Vi tog det første spadestik til dette på sidste økonomiudvalgsmøde, da vi sagde nej til at søge om skattestigning og lån. Dermed er der bred enighed om de to hjørneflag.

Det er vi gået med til, selvom vi grundlæggende mener, at kommunalbestyrelsen burde drøfte at tilbagerulle den skattelettelse (grundskyld), som de borgerlige partier gennemførte i forrige valgperiode.

Fælles udfordringer

Udfordringer for Dragør er de samme for alle partier – uanset om man er rød, blå eller polkaprikket.

Vi er fortsat udfordret af eftervirkninger fra massefyringerne i lufthavnen samt det faktum, at vi bliver flere ældre, som har brug for hjælp, og vi ser også en vækst i antallet af børn. Alt dette kræver naturligvis handling.

Samtidig skal vi fortsat holde vagtsomt øje med økonomien, sørge for, at der er balance mellem indtægter og udgifter, samt at vi sætter tilstrækkelige med midler af til, at vi kan investere i fremtiden. Budgettet skal både være i social og økonomisk balance.

Selvom udfordringerne er de samme, er løsningerne det ikke nødvendigvis. Vi har vidt forskellige idéer til, hvordan vi løser vores udfordringer. De er rundet af, hvor man kommer fra, og hvad ens politiske kompas siger, men ikke desto mindre mener jeg, at det – efter flere år med økonomiske udfordringer – er en bunden opgave for alle kommunalbestyrelsens partier at sikre, ro og kontinuitet om økonomien.

Det er vores fælles fremtid og dermed vores fælles ansvar.

Ikke et valgbudget

Tiden er hverken til eksperimenter eller skåltaler ved dette budget. Vi håber derfor, at alle partier kan samles om et fælles budget, uden der går valgkamp i den. Når vi har fået enderne til at mødes, kan vi finde valgplakaterne og kampagneflyerne frem.

Personligt glæder jeg mig til at møde jer vælgere og alle mine politiske med- og modspillere på gader og stræder i den kommende valgkamp.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber

Borgmesterkandidat

Socialdemokratiet